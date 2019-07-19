医学指导 广州实力中青年医生、中山大学孙逸仙纪念医院生殖中心赵晓苗教授

今年34岁的严女士（化名）十年前因为卵巢内胚窦瘤切除了右侧卵巢，术后做了3个疗程化疗。2015年结婚后，严女士备孕三年未孕，多处求医被告知成功妊娠的几率较低。后来，她来到中山大学孙逸仙纪念医院生殖中心就医，广州实力中青年医生赵晓苗教授为她实施了促排卵方案IVF助孕，终于让她成功怀孕。

记者获悉，如今肿瘤的发生率越来越高，越来越多女性面临肿瘤术后卵巢功能减退或不孕不育困扰。赵晓苗表示，肿瘤术后等卵巢功能减退的患者其实不必过分担心，只要在生殖专家的帮助下，进行助孕治疗和生育力保存，利用卵子冷冻等辅助生殖技术，她们依然有可能“好孕”。

化疗令生育力下降

仍有生育机会

赵晓苗介绍，40岁以前出现卵巢功能减退的情况被统称为早发性卵巢功能不全，主要表现为月经异常、促性腺激素水平升高、雌激素水平波动性下降。

引起早发性卵巢功能不全的原因主要有：遗传因素、免疫因素、医源性因素、特发性因素等。其中，卵巢手术、化疗及放疗史等属于高危因素。

以严女士为例，她曾经做过右侧卵巢切除手术，又经历了化疗，这些因素导致她出现了早发性卵巢功能不全。虽然生育潜能下降，但还是有怀孕的希望。赵晓苗说，通过促排卵，生殖团队成功获得2个卵子，利用试管婴儿技术培育胚卵后移植到她的子宫内，让她成功妊娠。如今，严女士已孕19周多，胎儿一切指标良好。

类似这样的情况并不少见。30岁的林女士（化名）在2016年因“弥漫性大B细胞淋巴瘤”化疗6次，在第三程化疗后就没有来过例假。有强烈生育愿望的林女士辗转多家医院就诊，但通过黄体酮催经等办法始终没来月经，被告知无妊娠机会。到中山大学孙逸仙纪念医院生殖中心就诊时，B超检查提示，小玲的左侧卵巢缩小、卵泡欠清，但右侧卵巢可见1个优势卵泡。

林女士的治疗方案是采用药物增加机体的雌激素受体敏感性、增厚内膜和提供黄体酮支持，同时并不影响卵子的继续发育。

治疗结束的当月，林女士自然受孕，后来通过剖宫产顺利产下一个女宝宝。

注意卵巢发出的警报

及早干预治疗

“妇科恶性肿瘤患者要保留生育功能，取决于患者的年龄、肿瘤类型、分期、治疗手段等多种因素。”赵晓苗介绍，结合妇科肿瘤专科的诊断和对肿瘤的评估和治疗，生殖专家利用卵子冷冻和助孕治疗，可以增加肿瘤患者的妊娠机会。助孕方法包括胚胎冷冻、成熟卵母细胞冷冻、未成熟卵母细胞体外成熟技术、卵巢组织冷冻、促性腺激素释放激素激动剂等。

赵晓苗提醒，卵巢储备功能下降是有“信号”的。广大女性朋友如果出现月经周期缩短、月经量少，潮热出汗、骨质疏松、骨痛、骨折、情绪和认知功能改变、心血管症状和心律紊乱等雌激素水平降低的表现，就表明可能有卵巢储备功能下降风险。此时，应该及时就诊，进行全面卵巢功能评估，必要时进行遗传咨询，并积极治疗，以免因早发性卵巢功能减退影响生育。