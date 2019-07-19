非洲埃博拉疫情构成国际关注的突发公共卫生事件

新华社日内瓦7月17日电 （记者凌馨、施建国）世界卫生组织总干事谭德塞17日在日内瓦宣布，刚果（金）埃博拉疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件。

世卫组织当天就刚果（金）埃博拉疫情召开突发事件委员会会议，这是自2018年8月该国疫情暴发以来举行的第四次突发事件委员会会议。谭德塞会后表示，全世界须对此疫情予以关注，并与刚果（金）团结协作，以尽快结束疫情，建立更完善的卫生体系。

突发事件委员会主席罗伯特·斯蒂芬强调，各国应避免以国际关注的突发公共卫生事件为由实施贸易和旅行限制措施，因为这些限制措施可能会对疫情波及地区民众的生活带来负面影响。

世卫组织召开突发事件委员会会议，一个直接原因是刚果（金）北基伍省首府戈马市近日确诊的首位埃博拉患者死亡。戈马市位于刚果（金）东部，人口超过100万，靠近卢旺达和乌干达，是拥有码头和机场的交通枢纽。如果埃博拉疫情在这里扩散，后果将不堪设想。

据世卫组织提供的数据，截至15日，刚果（金）本轮埃博拉疫情中病例总数已达2512例，其中确诊2418例，死亡1676例，死者中的确诊病例数为1582例。

埃博拉出血热是由埃博拉病毒引起的一种出血性传染病，死亡率高达50%至90%。2013年至2016年间，西非的埃博拉疫情夺走超过1.1万人的生命，当时被世卫组织宣布构成国际关注的突发公共卫生事件。

《 人民日报 》（ 2019年07月19日 16 版）