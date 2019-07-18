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湘雅常德医院在常德地区率先发行“电子健康卡”

2019年07月18日10:47 来源：人民网-健康时报

为解决“多院多卡、互不通用”这一看病堵点，7月17日，湘雅常德医院在常德地区率先发行电子健康卡。

电子健康卡是卫生健康部门依据居民身份证及其他法定证件为城乡居民办理的统一标准、全国通用的就诊服务卡，以加密的二维码形式呈现，它是“互联网+”新形势下居民健康卡的线上应用延伸与服务形态创新。

电子健康卡的普及和应用不仅有利于破解“多院多卡互不通用”的堵点问题，还能推动实名制就医、居民健康档案，有利于健康医疗大数据汇聚集成和开放共享，提升医疗机构分级、跨院的医疗服务效率。

对于患者来说，就医服务体验也得到了优化，患者办理电子健康卡无需任何费用，保管携带方便，不存在损耗和丢失的情况；能关联患者身份信息，整合各类医疗健康卡证件，创建一次，便可服务一生，记录每位患者整个生命周期的医疗健康信息。真正实现了医疗健康领域的统一身份识别，一人一卡、一码一档。

据悉，湘雅常德医院是常德市先行先试，率先实现电子健康卡应用的三级综合医院，湘雅常德医院党委书记李碧海表示，患者可以通过关注“湘雅常德医院”微信公众号完成个人或者家属的电子健康卡账号的注册，在湘雅常德医院体验电子健康卡申领、使用电子健康卡预约挂号、就诊等便民惠民应用。

(责编：李轶群、杨迪)


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