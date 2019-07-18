国家卫健委：推进合理膳食行动 重在“三减”

人民网北京7月18日电 17日，健康中国行动推进委员会办公室召开新闻发布会，介绍健康中国行动之合理膳食行动有关情况。国家卫健委食品司副司长张志强在会上表示，合理膳食是健康的基础，研究表明，不合理的膳食行为，特别是高盐、高油、高糖摄入是影响人群健康的主要危险因素，不合理膳食行为会导致肥胖、糖尿病、高血压等疾病的发生发展。健康中国行动之合理膳食专项行动提出了“减盐、减油、减糖”的具体要求。

中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强提出，近年来，我国居民营养健康状况明显改善，但仍面临营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发等问题。2012年调查显示，我国居民人均每日食盐摄入量为10.5g（世界卫生组织推荐值为5g）；居民家庭人均每日食用油摄入量42.1g（《中国居民膳食指南》推荐标准为每天25～30g）；居民膳食脂肪提供能量比例达到32.9%（《中国居民膳食指南》推荐值上限为30.0%）。目前我国人均每日添加糖（主要为蔗糖即“白糖”、“红糖”等）摄入量约30g，其中儿童、青少年摄入量问题值得高度关注。

丁钢强强调，三减：减盐、减油、减糖，是本次合理膳食专项行动的重点。行动明确提出，到2030年，人均每日食盐摄入量不超过5克，成人每日食用油摄入量不超过25-30克，人均每日添加糖摄入量不超过25克。要实现目标，一是要推动营养健康科普宣教活动常态化，鼓励全社会共同参与全民营养周、“三减三健”（减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）等宣教活动。二是要推广使用健康“小三件”（限量盐勺、限量油壶和健康腰围尺），提高家庭普及率，鼓励专业行业组织指导家庭正确使用。三是要研究完善油、盐、糖包装标准，在外包装上标示建议每人每日食用合理量的油盐糖等有关信息。鼓励商店（超市）开设低脂、低盐、低糖食品专柜。四是要倡导食品生产经营者使用食品安全标准允许使用的天然甜味物质和甜味剂取代蔗糖。科学减少加工食品中的蔗糖含量。鼓励生产、销售低钠盐，并在专家指导下推广使用。做好低钠盐慎用人群（高温作业者、重体力劳动强度工作者、肾功能障碍者及服用降压药物的高血压患者等不适宜高钾摄入人群）提示预警。引导企业在食盐、食用油生产销售中配套用量控制措施（如在盐袋中赠送2g量勺、生产限量油壶和带刻度油壶等），鼓励有条件的地方先行试点。

行动还特别提出研究制定实施营养师制度，在幼儿园、学校、养老机构、医院等集体供餐单位配备营养师，在社区配备营养指导员，充分发挥医疗机构和医生的作用，进一步加强临床营养工作。

对此，中国营养学会理事长杨月欣表示，营养师和营养指导员是有营养学和医学背景的、有实践工作经验的专业人员，经过一定的培训，有膳食营养知识和技能，能够提供营养教育、膳食指导和均衡营养指导，能够解决实际的问题。例如懂得制作婴幼儿辅食，制定糖尿病病人专门的食谱以及指导高血压病人的低钠饮食与运动配合等。“希望营养师和营养指导员像陪练一样，为集体和社区居民服务，教给大家正确的健康生活方式，特别是合理膳食、饮食指导方面。”杨月欣如是说。（实习生 蒋凤祥）