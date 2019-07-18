换个枕头咳了一个月 竟是“枕头过敏”

中年男子反复咳嗽，吃止咳药月余仍不见好，经呼吸内科医生诊断，原来是对新换的枕头过敏引发的过敏性咳嗽。在更换枕头后，患者咳嗽症状明显改善。

58岁的李先生家住武汉后湖，一个多月前开始咳嗽，起初以为是感冒，但吃了感冒药和止咳药均不见好转。上周，他来到武汉市中心医院后湖院区呼吸内科就诊，经呼吸内科主任胡轶检查诊断为过敏性咳嗽。

“最近家里有没有装修或添置新的床上用品？”在医生的提醒下，李先生想到了新换的枕头。果然，在听从医生建议更换了枕头后，李先生咳嗽症状明显改善。

胡轶介绍，过敏体质的人尽量不用荞麦枕头，荞麦枕头比普通枕头更容易滋生细菌，引起螨虫过敏。

专家提醒，咳嗽的病因比较复杂，持续咳嗽超过一周应及时到医院就诊，明确病因。如果经常刺激性干咳，应尽早做过敏原检测，不要乱吃消炎药和止咳药，以免病情加重。枕头是容易寄生尘螨的地方，应定时清洗，特别是家里有孩子或者过敏体质的人，建议每一两周清洗一次枕套枕巾，每三个月清洗一次枕芯，并放到太阳下暴晒。