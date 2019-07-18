膳食健康如何推进？中国社区将迎来营养指导员

近日，随着国家层面出台的《健康中国行动(2019—2030年)》对外公布，健康话题再次成为公众关注焦点。

17日，健康中国行动推进委员会办公室在北京召开新闻发布会，解读了“健康中国行动”之合理膳食行动有关情况。中国居民面临哪些突出营养问题？如何推动“三减”？专业人员配备问题如何解决？会上，一系列问题得到了权威解答。

居民膳食面临啥问题？

——营养不足与过剩并存

中国居民面临膳食中哪些突出的营养问题？

中国疾控中心营养与健康所所长丁钢强在会上强调，近年来，中国居民营养健康状况明显改善，但仍面临营养不足与过剩并存、营养相关疾病多发等问题。

事实上，近年来，中国居民的油、盐、糖等摄入量都存在偏高的问题。

丁钢强列举数据称，2012年调查显示，中国居民人均每日食盐摄入量为10.5g(世界卫生组织推荐值为5g)；居民家庭人均每日食用油摄入量42.1g(《中国居民膳食指南》推荐标准为每天25～30g)；居民膳食脂肪提供能量比例达到32.9%(《膳食指南》推荐值上限为30.0%)。

此外，目前中国人均每日添加糖(主要为蔗糖即“白糖”、“红糖”等)摄入量约30g，其中儿童、青少年摄入量问题值得高度关注。

2014年调查显示，3～17岁常喝饮料的儿童、青少年，仅从饮料中摄入的添加糖提供的能量就超过总能量的5%，城市儿童远远高于农村儿童，且呈上升趋势(世界卫生组织推荐人均每日添加糖摄入低于总能量的10%，并鼓励控制到5%以下或不超过25g)。

由此带来的超重肥胖问题也日渐突出，2012年全国18岁及以上成人超重率为30.1%，肥胖率为11.9%，与2002年相比分别增长了32.0%和67.6%；6～17岁儿童青少年超重率为9.6%，肥胖率为6.4%，与2002年相比分别增加了1倍和2倍。

除了部分人群存在超重、肥胖问题，还有一部分人群则面临另一个问题：营养不足。

数据显示，2010～2012年，中国成人营养不良率为6%；2013年，5岁以下儿童生长迟缓率为8.1%，孕妇、儿童、老年人群贫血率仍较高，钙、铁、维生素A、维生素D等微量营养素缺乏依然存在，膳食纤维摄入明显不足。

如何推动“三减”？

——推广使用健康“小三件”

《国务院关于实施健康中国行动的意见》以及相关的配套文件中提出了健康中国行动到2022年和2030年的总体目标，明确实施15项专项行动，合理膳食专项行动就是其中之一。

丁钢强表示，三减(减盐、减油、减糖)是合理膳食专项行动的重点。行动中明确提出了三减的目标，到2030年，人均每日食盐摄入量不超过5克，成人每日食用油摄入量不超过25-30克，人均每日添加糖摄入量不超过25克。

值得一提的是，行动明确提出要推广使用健康“小三件”(限量盐勺、限量油壶和健康腰围尺)，提高家庭普及率，鼓励专业行业组织指导家庭正确使用。

此外，要研究完善油、盐、糖包装标准，在外包装上标示建议每人每日食用合理量的油盐糖等有关信息。鼓励商店(超市)开设低脂、低盐、低糖食品专柜。

在减糖方面，行动特别提出，政府要加快研究制定标准限制高糖食品的生产销售。

针对儿童摄入糖分过高的问题，行动中也明确，要尽快研究制定中国儿童添加蔗糖摄入的限量指导，倡导天然甜味物质和甜味剂饮料替代饮用。

“这次的行动是10多年的一个行动，就是围绕这几件事，要落实、落细、落小，落到每个机关、家庭、学校、单位。”国家卫生健康委规划司司长毛群安在会上特别强调。

专业人员短缺怎么办？

——营养指导员培养正在探索中

此次公布的行动中还提出了要研究制定实施营养师制度，在幼儿园、学校、养老机构、医院等集体供餐单位配备营养师，在社区配备营养指导员。

“国内的临床营养工作和过去比进步了很多，基本上三甲医院都会有营养科，二甲医院也大都会有，但是再往下走，就很困难。”中国营养学会理事长杨月欣道出了目前临床营养工作的现状。

杨月欣说，“营养师”在国际上是个非常成熟的职业，已有一百多年的历史。中国营养学会在三年前就开始了注册营养师的工作，但是注册营养师需要具有营养及相关专业的本科学历，完成相关的课程学习，并在指导下实践学习一年，再经过考试，通过后才成为注册营养师。

“(考试)通过率比较低，差不多30%的样子，他们绝大多数都是营养和医学相关专业毕业生。”杨月欣说。

不过，与大部分在医院营养科、妇幼保健院等医疗卫生机构工作的营养师不同，营养指导员是一个新概念。

“营养指导员是这次提出的新词，主要在社区里。我们希望营养指导员是有营养学和医学背景的，有实践工作经验的专业人员，经过一定的培训，有膳食营养知识和技能，能够提供营养教育、膳食指导和均衡营养指导，能够解决实际的问题。”杨月欣解释说。

据介绍，中国营养学会从2018年下半年开始探索营养指导员的培养工作，2019年初至今，已经先期探索举办了两次营养指导员师资培训。

“现在信息的来源非常复杂化或者多元化，大家都依赖于网络的指导，我们希望建立营养指导员这样一支专业的科普、教育队伍，他们的指导应该是一致的、专业化的。”杨月欣强调。