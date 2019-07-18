“三伏贴”灼伤儿童,“治未病”也得有章法

7月12日至13日,江西省儿童医院用“三伏贴”共治疗儿童881人,其中7月12日接受治疗的儿童中92人出现瘙痒、灼痛感、水泡等不良反应症状。7月17日,江西省卫健委和省中医药管理局表示,相关专家已进驻该院正展开调查论证,对不良反应儿童的后续治疗和监测工作也在进行。

目前,家长们最担心的是,“三伏贴”到底有没有毒副作用?对此,当事医院有必要给公众一个令人信服的说法。此外,除了后续的健康检查和祛疤治疗外,给孩子们造成的身体伤害,该院也理应进行赔偿。

每年的三伏天,都是“三伏贴”销售的旺季。早在2013年,国家中医药管理局就发出通知,明确规定了“三伏贴”的应用范围:“用于反复发作的慢性呼吸系统疾病,也可用于以反复发作、冬季加重为临床特点,中医辨证为寒证的其他疾病。”这份通知特别强调严禁为追求经济效益不合理扩大应用范围及应用人群。

但为了逐利,有些医疗机构在宣传的时候,夸大了“三伏贴”的治疗效用,有意无意将其“包装”成了“包治百病”的灵药。比如,江西省儿童医院就曾经在公众号上发文宣称“三伏贴”对支气管哮喘、小儿反复感冒等十四种疾病有效用。许多家长正是看到该文之后才带着孩子去贴“三伏贴”的。

事实上,“三伏贴”所遇到的问题,正是“治未病”行业市场乱象的缩影。“治未病”是中医上的概念,即“未病先防”。“三伏贴”、艾灸、拔罐等都属于“治未病”的手段。由于存在监管主体不明确、服务标准模糊、准入门槛过低等问题,这一行业长期处于野蛮生长状态。在这种状态下,公众不但无法通过中医来更好“治未病”,还有可能会像江西的这些孩子一样,遭遇身体上的伤害,而最终毁掉的可能是公众对中医的信任。

该是为“治未病”行业健康发展做点什么的时候了。对于医疗机构来说,必须严格遵守操作规范。比如,在贴“三伏贴”之前,应仔细检查就诊者的身体情况,判断其是否适合敷贴。不能为了谋取高额利益,“来了就贴”,“给钱就贴”。

要想在这方面取得实质性进展,既需要医疗结构的自觉自律,更离不开监管部门的精准发力。一方面,认真审查医疗机构的资质,提高准入门槛,对医疗机构过度宣传的行为进行严厉打击。另一方面,也要积极宣传发声,让公众对“三伏贴”等“治未病”手段有一个清醒的认识,不至于被各种杂乱的声音所误导和蛊惑。