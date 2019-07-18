鼓励全社会减盐减油减糖

7月17日，国家卫健委在京召开新闻发布会，介绍健康中国行动之合理膳食行动实施计划。《健康中国行动》提出，到2022年和2030年，我国5岁以下儿童生长迟缓率将分别低于7%和5%，贫血率分别小于12%和10%，孕妇贫血率分别小于14%和10%，成人脂肪供能比下降到32%和30%，为了实现这一目标，合理膳食专项行动分别对包括孕妇和婴幼儿、儿童及青少年在内的特定人群提出了具体的膳食指导建议和措施。

国务院《关于实施健康中国行动的意见》（以下简称《意见》）明确指出，合理膳食是健康的基础。研究表明，不合理膳食行为,特别是高盐、高油、高糖摄入是影响人群健康的主要危险因素，不合理膳食行为会导致肥胖、糖尿病、高血压、脑卒中、冠心病等疾病的发生发展。

针对我国国民的这些健康隐患，《健康中国行动》提出了合理膳食行动。《意见》明确指出，合理膳食行动是要针对全人群加强营养和膳食指导；重点鼓励全社会减盐、减油、减糖，包括食品产业、企事业集体食堂、家庭；要求政府部门制定并实施相关法规标准，实施贫困地区重点人群营养干预。

据了解，合理膳食行动分别从政府、社会、家庭个人3个层面提出了相应要求，而且特别突出了个人对自己的合理膳食应当负责的理念，呼吁人人都要行动起来。

针对主要问题和重点人群提出了相应的要求：一是针对超重和肥胖人群、贫血与消瘦等营养不良人群、孕妇和婴幼儿等特定人群，分别给出了具体的膳食指导建议和目标。二是针对目前我国居民盐、油、糖摄入过高，儿童青少年过多饮用含糖饮料、添加糖摄入量等突出问题，提出了“减盐、减油、减糖”具体要求，包括政府要制定并实施相关标准，充分发挥食品营养标签的警示标识作用；加强对全社会的科普宣教与指导；鼓励和引导食品产业的营养转型，创建和评比健康餐厅、健康食堂、营养学校，制定和实施集体供餐营养操作规范；重点指导家庭少盐、少糖、少油的消费行为和家庭饮食制作，在家庭推广使用限盐勺、限油壶等合理膳食健康小工具。三是充分发挥各类专业队伍的作用，研究制定实施营养师制度，在幼儿园、学校、养老机构、医院等集体供餐单位配备营养师，在社区配备营养指导员，充分发挥医疗机构和医生的作用，进一步加强临床营养工作。