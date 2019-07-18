刺激人体棕色脂肪，咖啡或成减肥帮手

减肥的形式多种多样，有人靠高强度运动减肥，有人靠控制食物摄入量减肥，还有人靠“嘴”减肥，口号挂在嘴边，行动永远拖到明天。

近日，一项新研究给靠“口号减肥”的人们带来了福音——咖啡或能减肥。英国诺丁汉大学研究人员发现，咖啡可以增强人体内棕色脂肪的活跃度，这有助于人们控制体重。

棕色脂肪促进能量消耗

想象一下，不用节食、不用挥汗如雨，只需要在幽静的咖啡馆里点上一两杯咖啡，体内脂肪就会逐渐消失，这真是一种优雅而享受的减肥方式。

咖啡究竟为何能控制体重？这要从棕色脂肪说起。

肥胖主要是由于脂肪组织过多聚集而导致能量代谢失衡的慢性营养性疾病。近年来，随着超重和肥胖的人群数量越来越多，研究人员也开始全方位、多角度研究脂肪组织。

人体内的脂肪分为白色和棕色两种。天津医科大学代谢病医院内分泌科副主任医师李竹撰文表示，白色脂肪组织是一个器官，可储存一定的能量，还可与人体的肝脏、大脑等进行对话，参与机体糖脂代谢。简言之，白色脂肪可影响肥胖，也可对代谢综合征的发生及发展产生影响。棕色脂肪组织可与线粒体进行氧化呼吸解偶联作用，使得ATP转化为热能，从而实现热能的转化，消耗储存的能量。

“治疗肥胖症患者的最好方式就是增加棕色脂肪组织的数量，并且这对代谢综合征患者的治疗也有很大的帮助。”李竹写道。

由于颈部有较多棕色脂肪，此次研究人员通过热成像技术扫描喝完咖啡的受试者的颈部，结果发现棕色脂肪区域确实变得更热，活跃度增强。研究负责人、英国诺丁汉大学教授迈克尔·西蒙兹表示，这是首次通过人体试验证明，喝一杯咖啡会对人体棕色脂肪的功能产生直接影响。

“管住嘴”比“迈开腿”减肥更有效

以后，“胖友们”真能靠喝咖啡减肥吗？

“这只是一个初步的研究，咖啡减肥定论为时尚早。”中日友好医院胃肠外科副主任医师孟凡强在接受科技日报记者采访时表示，很多人喝咖啡时喜爱添加牛奶或糖，牛奶中本身就含有脂肪，糖的额外摄入也不利于减肥。即便只喝原汁原味的“苦咖啡”，但如果喝得少，必然没有尚存疑的减肥效果，长期过量摄入也易上瘾，不喝咖啡便萎靡不振、提不起精神。

“事实上，肥胖和超重人群还有更加成熟、有效的减肥选项可以选择。控制能量摄入并增加消耗，是减肥万变不离其宗的机理，即‘管住嘴、迈开腿’。”孟凡强表示，多年来，临床研究证实，“管住嘴”比“迈开腿”在控制体重这件事上“性价比”更高。

通常人快速走步一小时约消耗200千卡，而喝一听330毫升的可乐就能摄入约150千卡能量，吃50克巧克力约摄入300千卡，2两红烧肉近500千卡。显然，如果从能量代谢的角度出发，“管住嘴”更易达到减肥效果。

人体在清醒、安静、空腹的状态下，只发生血液循环、呼吸及恒定体温等基本的生理活动时，会产生基本代谢。孟凡强给科技日报记者算了一笔账。青年人基础代谢所消耗的能量通常约1500千卡，再加上平时简单的工作、走步等运动，额外消耗约500千卡，即排除剧烈运动和特殊情况，人一天消耗约2000千卡热量。

“如果能量摄入低于这一数值，使每天的能量代谢处于‘赤字’，便是在减肥。”孟凡强表示，能量摄入主要靠食物和饮品，需要管理体重的人食物摄入建议每天共计1500千卡，饮品建议选择零能量值的白水。如此一来，每天能够促使机体消耗500千卡热量来“堵缺口”，平均每月能够达到减重3斤左右脂肪的效果，坚持1年下来，可瘦30斤左右。

“在日常生活中每日1500千卡的能量摄入，早中晚的分配比例是：3∶4∶3。相当于早饭一碗清粥、一个煮鸡蛋、一碟小菜，两个小包子；午餐2两米饭，小份一荤一素，晚餐与早餐相差不多。正常吃6—7分饱即可。”在孟凡强看来，糖分含量多的水果、含糖饮料、零食等能量高的食物也需节制或者避免，减少油炸、煎制更健康。