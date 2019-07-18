低糖美白 南瓜蘑菇汤

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：低糖美白

推荐人群：平时喜爱甜食及精细主食，皮肤粗糙暗黄人群。

材料：南瓜200g，口蘑150g，肉桂5g，盐、胡椒适量（1人量）。

烹调方法：南瓜洗净去籽、去皮、切小块后备用。口蘑洗净后切片与南瓜一起放入锅中中火翻炒至变软，加入肉桂后用小火翻炒1-2分钟，加入清水适量后大火烧开，视口味加盐及胡椒调味即可。

汤品点评：想要拥有一身白皙的肌肤不仅日常要做好防晒，平时注意低糖饮食也是很重要的环节。胶原蛋白和弹力蛋白是皮肤的重要组成部分，我们体内多余的葡萄糖可以和这两种蛋白结合生成一种复杂化合物，这个过程被称为糖化反应。糖化后的皮肤胶原蛋白和弹力蛋白活性下降，诱发皱纹提早形成，皮肤发黄松弛，是造成皮肤自然衰老的重要原因之一。另一方面，AGEs也会使皮肤抗氧化的功能下降，从而使皮肤更容易受到紫外线的危害，促进了皮肤的光老化。

低糖饮食除了平时尽量少吃甜食，少喝甜饮料，用部分粗粮或者是高淀粉蔬菜代替精白米面也是重要步骤。本款汤中南瓜虽然吃起来甜甜的，但其实100g南瓜中仅含碳水化合物5g，而且膳食纤维丰富，饱腹感强，再配合膳食纤维同样丰富且低糖的口蘑替代半碗白米饭，控糖的效果是很不错的。肉桂作为抗强氧化剂，不仅能提香，还能帮助皮肤抵御阳光的危害。南瓜淀粉含量较高，进食后注意要减少主食摄入量。