睡好午觉，为健康“充电”

每天午餐后，你会不会有一段时间感到非常疲惫、睡意难驱呢？如果有，那就不要再坚持，让自己打个盹吧！

为何要午睡

中医认为睡眠是阴阳交接的结果，同时午睡也是一种生理需求。据研究，身体的激素在一天之中的分泌量是不断变化的，因而使我们在一天内出现两个特别想睡的时间段，一个是晚上11点到1点，另外一个则是在午后1点到2点。中午午餐后因消化需要，脑供血暂时减少，加上上午工作的疲劳、紧张暂时缓解，睡意也随之而来，这个生理状态使得午后特别想睡。

午睡可以满足人在白天特有的睡眠需求。在经过了整个上午的工作和学习之后，身体比较疲劳，需要补充新的能量，而且因为生理波动以及胃部的食物消化耗费身体的能量，人的体温在下午时是一天中最低的，使得人对外围环境的敏感度下降。这个时候午睡效果最好。

午睡可以缓解身体的疲惫，有利于大脑得到休息，还可降低身体患病的概率。如果午饭后立刻工作，不利于食物的消化，还容易造成头晕、失眠等问题，严重的还有可能引发脑卒中、心肌梗死等。而午睡使身体得到足够的休息，降低疾病发生的可能性。对晚上睡眠不好或时间不够的人来说，午睡也是一种补充睡眠的方法。有实验调查显示，午睡的提神效果比三杯浓茶或者咖啡的提神效果都要好。

如何午睡更好

吃过午饭后不要马上午睡，先活动一下肢体，待胃脘部饱胀感有所消除后再午睡，一般在午饭后15～30分钟。

理想午睡时间以15～30分钟为佳。时间太短，虽然也可以起到缓解身体疲劳的作用，但是效果不明显，下午的精神仍然不是很好。但如果时间过长，睡醒后可能会头昏脑胀、全身乏力，整个下午都头脑不清、昏昏沉沉，而且还会打乱生理时钟，影响晚上的正常睡眠。

午睡的姿势最好是以向右侧卧睡、两膝微屈为主。这样既可以保护心脏不受挤压，微屈两膝又使肌肉放松，便于胃肠的蠕动，有助于食物的消化。如没有条件躺下休息，最好维持坐姿靠背姿势。趴在桌上睡，会压迫手臂神经，长时间如此可导致神经麻痹；同时会使身体弯曲度增加，呼吸不畅，容易导致身体缺氧。