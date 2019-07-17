北京大学人民医院双心医学临床技能培训课程暨燕园双心医学论坛专家
程书钧 著名肿瘤病因学家、中国工程院院士
肿瘤研究所（医院）研究员，曾任中国医学科学院肿瘤研究所副所长、肿瘤医院副院长，现任中国医学科学院和协和医科大学学术委员会执行委员，中国环境诱变剂学会理事长。
吴爱勤 苏州大学医学院附属一院精神心理科教授、主任医师
硕博导师，苏州医学院医学心理研究所副所长，中华医学会心身医学分会主任委员、国际心身医学研究学会委员，第24届世界心身医学大会副主席，历任中国中西医结合学会心身医学专委会副主任委员、中国医学心理学分会副会长、江苏省心身-行为医学分会主任委员、江苏省精神医学分会副主委。享受国务院特殊津贴，发表学术论文113篇，专著14本。
张抒扬 北京协和医院副院长、主任医师
教授，博士生导师。中国医学科学院北京协和医学院副院校长，国务院政府特殊津贴专家，国家卫生计生突出贡献中青年专家，世界医学会理事，中华医学会常务理事，内科学分会副主委，临床药学分会副主委，北京医学会临床药学分会主任委员，中国研究型医院罕见病分会主任委员，国家卫健委罕见病诊疗与保障专家委员会办公室主任，中国罕见病联盟副理事长兼秘书长。
袁勇贵 东南大学附属中大医院心理精神科主任、主任医师
博士生导师，江苏省“科教强卫”精神病学创新团队负责人，现任中华医学会心身医学分会候任主任委员，中华医学会精神病学分会青年委员，江苏省医学会心身与行为医学分会主任委员，江苏省医学会精神病学分会副主任委员，南京医学会精神医学分会副主任委员。
时杰 北京大学中国药物依赖性研究所常务副所长、研究员
博士生导师，国家杰出青年基金获得者，药物依赖性研究北京市重点实验室主任，中国毒理学会药物依赖性专业委员会主任委员，中国毒理学会理事、中国心理学会生理心理学分会理事、中国神经科学学会精神病学基础与临床分会委员、北京脑科学与类脑研究中心合作研究员。
贺建华 首都医科大学附属北京安贞医院、主任医师
副教授，国家二级心理咨询师，现任北京医学会心身医学分会前任主任委员，中国心理卫生协会心身医学专委会常务委员、中国心理卫生协会老年精神疾病专委会常务委员、中国老年保健医学研究会认知及心理疾病分会常务委员。
王一方 北京大学医学人文学院教授
《医学与哲学》《英国医学杂志》(中文版)编委，《叙事医学》执行主编。
郭荣娟 北京中医药大学东方医院党委副书记、副院长、主任医师
教授，博士生导师，兼任中华中医药学会心身医学分会主任委员，北京中医药学会心身医学专业委员会主任委员，世界中医药联合会中医心理学会副会长，世界中医药联合会心身医学分会副会长，世界中医药联合会医养结合专业委员会副会长。
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