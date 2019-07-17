热心肠研究院邀请企业一起打造健康的肠道标签

7月14日，热心肠研究院2020品牌合作沟通会在京召开。热心肠生物技术研究院创始人、董事长蓝灿辉做了题为“肠道科学研究最新进展及产业新机遇”的主题讲座，并和相关企业畅谈产业的机会点，学术营销应该怎么做，企业与专业科普平台如何一起打造健康的肠道标签等话题。

谈到科学研究进展以及可能带来的产业机会，蓝灿辉认为，从肠道科学研究到产业应用，人们很容易把产品想复杂了。进行新型抗生素、微生态药物、粪菌移植等新药和新疗法的研发转化，这其中一定会出现造福患者的创新，但准备时间比较长。蓝灿辉说，“从营养入手进行微创新，相对更简单更快一些，好的产品同样可以造福更多消费者。我给这类产品取了个新名字——肠道友好型产品。”

蓝灿辉提出，能称之为肠道友好型产品，并不是在产品配方上有多么创新，而是需要有两个醒目特征：一是初期有强大的研究数据和文献支撑，二是逐步积累自身的临床试验证据。 蓝灿辉说，“对食品企业来说，两类肠道友好型产品可考虑迅速布局。一是快消品功能化，二是针对临床病人和特殊人群的半专业营养支持。”对于如何理解半专业，蓝灿辉解释，并不是一涉及临床营养，产品就需要特别复杂，如果有乳企做一款肿瘤病人专用酸奶，这种就是半专业。

肠道友好型产品听起来是个值得关注的市场，比如食品功能化和特殊人群营养支持。但在往市场端传递产品的功能时也面临一个难题：讲科普并不能立竿见影的影响市场，而且企业讲科普天然不可信。

蓝灿辉分析这个问题说，我并不主张做营销时要把科普放在前面，客户是没有时间听你讲完科普再买你的东西的，科普是有备无患，而不是先锋队，不可过度依赖。

蓝灿辉认为，好的学术营销，应该找到学术和营销之间的平衡点；同时，还要有真材实料，讲究科学和循证，打造专业的深度内容，持续深入的打造学术话语权，这是让客户沉淀下来并且成为口碑客户的手段。

热心肠研究院还在会上发布了“2020中国肠道科普双年”活动项目。据了解，2019中国肠道大会期间，主办方宣布隔年举办。中国肠道科普双年会将会成为与中国肠道大会交替举办的年度大会。大会将邀请48位专家参加“肠·道”演讲录制，话题涉及基础研究、临床转化、营养、母婴、慢病和健康管理等方面的专业科普知识。同时，热心肠研究院也希望能够携手行业内的优秀企业共同进行肠道科普，优选8个品牌联合主办这次年度科普活动，品牌深度参与，通过更加灵活的形式进行大众科普，打造可靠的内容和健康的肠道标签。（聂丛笑）