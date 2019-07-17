药效差竟是吸烟惹的祸

韩大爷今年50岁，烟龄近30年。不久前，他被查出患有糖尿病和高血压病。虽然他遵循医嘱服用降糖药和降压药，但是血压和血糖一直控制的不理想。接诊医生很重视这件事情，意识到出现这一状况可能与他吸烟有关。相信这也是很多“老烟枪”的疑惑，那么到底有没有影响呢？为了证实心中的想法，医生查阅诸多文献，结论是：吸烟(包括二手烟)对药物的代谢和疗效有影响。

经过劝说，韩大爷终于同意戒烟。在戒烟过程中，韩大爷经常和家人说：“吸烟，我生病，不吸烟，我难受!”在医生的监督下，韩大爷控制自己尽量少吸烟到不吸烟，他的血糖、血压明显有了好的改善。从而验证了之前关于吸烟影响药效的猜测。下面，为大家一一解读，吸烟究竟是如何对药物产生影响的。

香烟中含有许多有害物质，如尼古丁(烟碱)、煤焦油、一氧化碳等，其中尼古丁是香烟中含有的主要成分。其实，尼古丁的致死量非常之小，大概40毫克(约两支香烟中所含有的量)就可致死!但所幸的是，吸烟时尼古丁绝大部分在燃烧中被破坏，而吸烟时所形成的煤焦油可黏附在咽喉、支气管壁、肺叶，诱发刺激，并有潜在的癌变作用。同时，香烟还可以加速人体肝脏中酶的活性，导致多种药物加速被“消灭”，从而影响药物疗效。

具体来说，吸烟和药物疗效有以下关系：

吸烟对降糖药物的影响香烟中的尼古丁会刺激体内的肾上腺素分泌，直接导致血糖波动。还可促使周围血管收缩，减少对胰岛素的吸收，同时释放拮抗胰岛素作用的物质增加，降低了胰岛素的作用。

吸烟对精麻类药物的影响口腔医生发现用利多卡因麻醉吸烟者效果差，拔牙疼痛率高。吸烟刺激中枢神经，可使人对麻醉药、镇痛药、镇静药和催眠药的敏感性降低，药效变差。

吸烟对血压及心率的影响吸烟能引起外周血管收缩，导致血压短暂升高和心率加快，从而影响药物的吸收。