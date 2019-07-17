中医药特色助力全民健康水平提升

日前，国务院印发《关于实施健康中国行动的意见》，国务院办公厅印发《健康中国行动组织实施和考核方案》，国务院成立健康中国行动推进委员会并发布《健康中国行动（2019—2030年）》。

《意见》从全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病3方面提出15项主要任务，并明确2022年基本建立健康促进政策体系，2030年基本实现健康公平的总体目标。《实施和考核方案》从建立健全组织架构、加强监测评估、做好考核工作等方面提出了具体要求。

国务院成立健康中国行动推进委员会，主要职责为统筹推进《健康中国行动（2019—2030年）》组织实施、监测和考核相关工作，按年度研究部署行动推进的重点任务，并协调推动各地区各部门工作落实等。国务院副总理孙春兰任健康中国行动推进委员会主任，国家卫生健康委主任马晓伟、国务院副秘书长丁向阳等任副主任，国家中医药管理局副局长闫树江等任委员会委员，国家卫生健康委副主任于学军等任秘书长。

《行动》对《意见》所提15项专项行动的目标、指标、任务和职责分工进行了细化，并从个人和家庭、社会和政府等层面作出具体规定。其中，“健康知识普及行动”目标要求到2022年和2030年，中医医院设置治未病科室比例分别达到90%和100%，个人了解掌握基本中医药健康知识。在个人和家庭层面，《行动》提倡应用适宜的中医养生保健技术方法，开展自助式中医健康干预。在社会和政府层面深入实施中医治未病健康工程，推广普及中医养生保健知识和易于掌握的中医养生保健技术和方法；开展“中医中药中国行”活动，推动中医药健康文化普及，传播中医养生保健知识。

“妇幼健康促进行动”提出，在提供妇幼保健服务的医疗机构积极推广应用中医药适宜技术和方法，开展中成药合理使用和培训。扩大中医药在孕育调养、产后康复等方面应用。充分发挥中医药在儿童医疗保健服务中的作用。加强妇女儿童疾病诊疗中西医临床协作，提高疑难病、急危重症诊疗水平。

在“老年健康促进行动”方面，《行动》明确到2022年和2030年，三级中医医院设置康复科比例分别达到75%和90%。同时鼓励个人学习并运用老年人中医饮食调养，改善生活质量。此外，政府应积极宣传适宜老年人的中医养生保健方法；扩大中医药健康管理服务项目的覆盖广度和服务深度，根据老年人不同体质和健康状态提供更多中医养生保健、疾病防治等健康指导；中医医院与老年护理院、康复疗养机构等开展合作，二级以上中医医院开设老年医学科，增加老年服务资源，提供老年健康服务；发展中医药特色医养结合服务。

“心脑血管疾病防治行动”目标中明确到2022年乡镇卫生院、社区卫生服务中心提供6类以上中医非药物疗法的比例达到100%，村卫生室提供4类以上中医非药物疗法的比例达到70%，2030年提高到80%。

此外，“心理健康促进行动”要求推广中医心理调摄特色技术方法在临床诊疗中的应用。“癌症防治行动”提出创新中医药与现代技术相结合的中医癌症诊疗模式。“慢性呼吸系统疾病防治行动”建议公众积极了解医疗机构提供的“三伏贴”等中医药特色服务。