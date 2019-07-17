我国推动居民健康素养水平至2030年提升至30％

国务院办公厅日前印发的《健康中国行动（２０１９－２０３０年）》提出，我国将开展健康知识普及行动，推动全国居民健康素养水平到２０２２年不低于２２％，到２０３０年不低于３０％。

健康中国行动文件指出，健康素养是指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务作出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。健康素养水平是指具备健康素养的人在监测总人群中所占的比例。

“普及健康知识，提高全民健康素养水平是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。”国家卫健委宣传司司长宋树立在１６日召开的新闻发布会上说，当前我国居民的健康素养水平和过去相比已经有了较大提升，但仍然水平不高，还有很大提升空间，２０１７年居民健康素养监测水平的全国平均值是１４．１８％。

一组数据规划了健康知识普及行动的具体目标——到２０３０年，全国居民基本知识和理念素养水平达４５％及以上、健康生活方式与行为素养水平达２５％及以上、基本技能素养水平达３０％及以上；居民基本医疗素养水平达２８％及以上、慢性病防治素养水平达３０％及以上、传染病防治素养水平达２５％及以上；人口献血率达２５％。

如何让我们每一个人真正做好自己的“健康守门人”？健康中国行动文件从个人和家庭、社会、政府三方着手，倡导个人定期记录身心健康状况、了解基本中医药健康知识、掌握基本的急救知识和技能；医务人员掌握与岗位相适应的健康科普知识，并在诊疗过程中主动提供健康指导。

文件还提出两项约束性指标，一是建立并完善国家级、省级两级健康科普专家库和国家级健康科普资源库，构建健康科普知识发布和传播机制。二是建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制。