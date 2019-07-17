重视银屑病正规治疗，改善患者生存质量

银屑病俗称“牛皮癣”，是一种常见的慢性炎症性皮肤病，危害性大，且难以治愈，已被世界卫生组织列入“21世纪人类十大顽症”之一。目前我国银屑病发病率较高，如何防治银屑病是一个值得探讨的问题。近期，全国政协委员、广东省中医院副院长卢传坚教授近日在接受人民网采访时，就“重视银屑病治疗”等相关话题，与大家进行了分享。

银屑病患者更需心理关怀

据卢传坚介绍，银屑病一般呈红斑状且覆盖鳞屑，看起来外观不雅。所以患者容易出现自卑心理，回避社交场合，产生人际交往障碍。卢传坚表示，北京大学医药管理国际研究中心曾做过关于中国银屑病患者的疾病负担和生存质量状况的调查，结果显示89%的患者都表示因银屑病感受到精神压力，78%的人都曾经遭受过歧视的经历。而被歧视会直接导致妨碍就业、家庭破裂、精神患疾甚至抑郁自杀等结果。

很多人都会关心银屑病是否具有传染性？卢传坚也在现场给予了回答。她表示道，“这是一个免疫相关的疾病，是患者自身的免疫失调导致的系统性疾病，是完全没有传染性的。所以需要公众认识这个疾病，要给予我们患者更多的人文关怀。患者得病后本身就有很多的精神压力，我们应该去关爱他，消除他的心理压力，而不能去歧视他。”

“公众对于银屑病的认知和了解远远不足，本次访谈可以有效传播银屑病相关知识，是很有意义的。希望患者的家人、朋友、同事都能够理解患者本身的心理负担，以及担心受到歧视的心态，应该更多去关爱他们，让他们能够融入社会，为我们的社会建设做出更大的贡献。”卢传坚补充道。

银屑病并发症甚至可危及生命

卢传坚提醒，现在世界卫生组织所公布的人类十大死亡原因里，有一半以上都可能被列入银屑病的并发症之列。例如恶性肿瘤、心血管疾病、脑血管疾病、代谢综合征，还有焦虑抑郁等。但很多人并不知道，患银屑病时还可能会出现这些并发症或者共生病。

这些病能够共生就有它内在的机制。现在很多的慢性病归根到底都是跟慢性炎症密切相关的。银屑病是T细胞介导的免疫失调性疾病，是系统性疾病，皮肤外观只是其中一个表现。内脏的很多脏器其实也同样受到免疫的攻击，所以我们讲的心血管疾病、脑血管疾病、糖尿病、恶性肿瘤，现在公认都是跟这些免疫、炎症长期存在并密切相关的，所以这些疾病都是与银屑病内在的发病机制有关联的。区别只是什么时候在哪个靶器官先发出来，什么时候累及到其他的靶器官。

卢传坚强调，“我们要对这些并发症防范于未然，及时去筛查这些危险因素，通过有效地干预去降低这个危险因素，减少并发症的产生。”

中医治疗方法结合西医前沿的生物制剂

那么，当今银屑病的治疗方法是怎样的呢？卢传坚指出，目前虽然没有根治银屑病的办法，但国内外出台的临床治疗手段很多，它们的共性就是根据银屑病的病情分轻、中、重的三种不同程度，来实行阶梯式的治疗策略。

卢传坚表示，轻度银屑病患者可以用一些物理疗法，比如光疗、阳光浴等。还有外治疗法，包括中药外用药和西药外用药。中度患者可能会用一些比较传统的系统治疗，比如较为经典的免疫抑制剂方法。但它的副作用让患者很担心，可能会造成骨髓抑制或肝肾损害等后果。

“而对于重度患者，如果使用传统的手段都没办法解决，可以使用国际上当今前沿的生物制剂。”卢传坚进一步介绍，生物制剂靶属于靶向性治疗，是针对人体免疫系统的某一个环节来设计的相应治疗药物。目前国际上对这个病的发病机制研究愈发透彻，因此生物制剂的靶向治疗非常精确，短期疗效也非常显著。它可以快速地清除病情造成的外观不雅，让患者得到很快的缓解，同时让病人的心理负担也得到改善。生物制剂目前使用的时间也不太长，今年国内就有获批上市的国际新型生物制剂。但是目前不管多么前沿的治疗方法都不能回避停药后复发的问题，一旦停用，就可能复发。

卢传坚表示中医治疗方法结合西医前沿科技对治疗银屑病有很广阔的前景。为什么这么说呢？卢传坚介绍，生物制剂是佳药，如果在使用生物制剂后的缓解期，用中药很好地去进行整体的调节，通过多成分、多靶点维持对免疫状态的稳态，银屑病复发的几率自然就会减少。所以非常期待把最先进的西方前沿技术引进来，同时把我国传统的中医药也融合进去，从而解决两个根本的问题。如果通过有效地控制，达到十年才可能复发一次，那么银屑病的危害就会降到很低。

“作为中医界的皮肤病专家，我对这个很难治愈的疾病的目标是通过中西医结合，让它的疗效达到最佳，让患者获得最好的长远利益。”卢传坚表示，“一方面能够兼顾到患者期望的短期快速消除症状的需求，另一方面能够为患者的长远利益考虑得更多，能够通过我们慢病管理的过程减少疾病的复发。”

重点改善患者情况的四点建议

访谈现场，对于为了以后更好的规划银屑病的治疗以及改善患者的生存质量，卢传坚从四个方面提出了建议。卢传坚指出，首先国家层面重视程度尤为重要，在制定慢病管理中长期规划的时候，应该把银屑病纳入范畴，有利于为银屑病的患者提供一个长期的、系统的、全程的关护；

其次要给患者提供正规的治疗，提供医疗保障，也希望在调整医保目录的时候能够尽可能地纳入那些国际上先进的治疗药物例如刚才提到的一些前沿的生物制剂，让更多患者获益；

第三要大力推进中西医结合。一些循证证据比较充足的中西医结合的治疗方案应该纳入临床路径和临床指南里面，在临床去推广应用。一方面要鼓励创新中药的研发，另一方面也要把握时机把国际上研发的前沿新药及早地引入使用。通过中西医结合，能够给患者提供一个更好的治疗选择；

最后卢传坚教授呼吁整个社会对银屑病的关注，“希望可以多形式开展科普宣传，让全社会的人都能够理解银屑病。同时要能够给病人更多的关爱。让患者能够感受到我们这个社会给予他们的温暖，能够让他们为社会做出的贡献做得更好，更加发挥他们的作用。”（付星凯）