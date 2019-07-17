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前列腺炎影响勃起 多是心病

2019年07月17日10:40 来源：人民网-生命时报

慢性前列腺炎是中青年男性常见的一种生殖系统疾病，约50%的男性在一生中的某个阶段会受前列腺炎的困扰。而且越来越多的人产生疑惑，慢性前列腺炎与勃起功能障碍有关系吗？为什么得了这个病，感觉勃起也不行了呢？

勃起功能障碍是临床上慢性前列腺炎的常见症状之一，最近的文献报道显示，勃起功能障碍在慢性前列腺炎患者中的发病率约为 15.0%~40.5%。在这类患者中，不少人对勃起的担忧甚至超过对前列腺炎本身的关注。

我们首先要了解，慢性前列腺炎引起勃起功能障碍的可能原因包括：1.解剖因素。炎症期间因大量炎症细胞的浸润，累及前列腺管及其周围的间质组织，造成充血、水肿，影响到血管与神经的结构与功能变化，从而导致性功能障碍。2.生理因素。慢性前列腺炎会引起大脑皮质功能紊乱或多种激素的分泌紊乱，导致勃起问题。3.心理因素。研究表明，心理因素在慢性前列腺炎综合征的发展中起着重要作用，甚至一些学者认为慢性前列腺炎患者的勃起问题是受心理因素影响的，而不是由该病的器质性病理改变所引起。

慢性前列腺炎患者在治疗过程中，有较大的精神压力及较重的经济负担，易产生失眠、焦虑、抑郁等心理问题，部分患者甚至错误地认为慢性前列腺炎与性生活密切相关，从而产生恐惧情绪，一定程度上加重了勃起功能障碍。并且，在慢性前列腺炎发病过程中，性欲减退较常见，这也加重了患者的思想负担和忧虑，变得精神紧张，情绪低落，进而出现不同程度的勃起功能障碍和早泄。虽然这些问题和阴茎的敏感性有关,但心理因素占有更大的比重。

可见，心理因素在慢性前列腺炎引起勃起问题上更突出，患者朋友应予以重视。第一，应当去正规医院进行系统诊断与治疗。第二，心理辅助治疗可提高对慢性前列腺炎合并勃起功能障碍的治疗效果。患者要进行自我心理疏导，树立战胜疾病的信心，减轻焦虑。同时，性伴侣的配合至关重要，可使患者树立自信心，必要时还可配合抗焦虑抑郁的药物。第三，患者需养成良好的生活习惯，如忌酒忌辣，劳逸结合，不憋尿不久坐等。

(责编：李轶群、杨迪)


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