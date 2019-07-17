首都医科大学附属北京中医医院治未病科副主任医师 郭 昕

在诸多药食两用的食疗佳品中，白扁豆可谓消夏、解暑、祛湿的良药。

夏季高温多雨，热字当头的同时，更容易使人感受“湿邪”。最典型的表现就是整个人都欠精神、身体困重、乏力、没有食欲、大便变得黏黏的，排便不净，舌苔也变得又黄又腻。由于脾“喜燥恶湿”，故受湿邪影响最大，湿邪一旦入侵人体，就会影响脾的运化功能，导致脾失运化，湿热内蕴。因此，夏季首当其冲的是要祛除湿热，拯救被暑湿“困”住的身体。

白扁豆又名蛾眉豆，为豆科植物扁豆的干燥成熟种子，早在《医名别录》中就有记载，被李时珍捧为上宾，称白扁豆“其性温平，得乎中和，脾之谷也”。中医认为，白扁豆有健脾和中、消暑化湿之功，补脾胃而不滋腻，能除湿但不燥烈，为当之无愧的“夏季祛暑利湿第一豆”。

所以，夏季建议大家把白扁豆加进饮食中，可与大米、莲子一起做成白扁豆莲子粥，也可和山药配伍，制成白扁豆山药粥。肥胖、大便黏腻者还可将白扁豆与冬瓜一起熬成豆瓜饮食用。

需要提醒的是，白扁豆的药用价值很高，但服用也是很有讲究的。白扁豆中的凝集素有一定毒性，因此白扁豆必须经加热煮熟后方可食用，否则，有可能出现头痛、恶心、呕吐等食物中毒现象。

另外，白扁豆不宜多吃，《本草求真》里记载白扁豆“多食壅滞”，食用过多易出现腹部胀满等不适。因此，平素体质虚寒者不宜久食。