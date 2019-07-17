国家卫健委：2022年居民健康素养水平不低于22%

人民网北京7月17日电 16日，健康中国行动推进委员会办公室召开新闻发布会，介绍健康中国行动之健康知识普及行动有关情况。国家卫健委宣传司司长宋树立在会上表示，近日国务院印发的《关于实施健康中国行动的意见》以及相关配套文件中提出了健康中国行动到2022年和2030年的总体目标，明确实施15项专项行动，“健康知识普及行动”作为15项行动中的第一项，目标是到2022年和2030年，全国居民健康素养水平分别不低于22%和30%。

针对此次健康知识普及行动的背景，国家卫健委宣传司健康促进处处长姜雯提出，当前我国居民的健康素养水平仍然还比较低，2017年的数据是14.18%，集中体现在城乡居民在预防疾病、早期发现、合理用药、应急避险等方面的健康知识和技能比较缺乏，不健康的生活方式比较普遍。而普及健康知识是公认的，提高全民健康素养水平、提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一。

“健康素养是指个人获取、理解、处理基本的健康信息和服务，并利用这些信息和服务做出有利于提高和维护自身健康决策的能力，是个人的一项能力。在国家卫生健康委员会的指导下，中国健康教育中心组织专家研究制定了我国居民健康素养评价指标体系，包括基本知识和理念，健康生活方式与行动、基本技能三个维度，涵盖了科学健康观、传染病防治、慢性病防治、安全与急救、基本医疗、健康信息获取与利用六个方面的内容。”中国健康教育中心副主任吴敬如是说。

据介绍，中国将建立并完善国家和省级健康科普专家库，开展健康科普活动；建立并完善国家级健康科普资源库，出版、遴选、推介一批健康科普读物和科普材料。

吴敬透露，中国健康教育中心作为健康促进和健康教育的专业机构，下一步将认真做好健康素养促进技术指导与支持，健康素养监测、健康科普材料开发与传播、健康教育活动实施以及健康科普资源库和专家库的建立与完善等工作。搭建信息化平台，建立完善科普资源库，并将根据需要，有针对性地再开发一批健康教育材料。同时还将有计划地组织征集相关机构开发的健康科普信息和材料，经专家评审以后，纳入资源库，供社会和个人使用。在专家库建设完善方面，广泛动员社会参与，在对专家的专业性、科普工作能力等进行评估的基础上，遴选专家，不断完善专家库。（实习生 蒋凤祥）