普及健康知识要打头阵

《健康中国行动（2019-2030年）》从综合施策、关注重点人群、关注重点疾病等角度，明确了要实施的15个专项行动。每一个专项行动都与公众的日常生活息息相关，每一个专项行动在设置结果性目标的同时，还针对个人、社会、政府设置了倡导性指标和工作指标，充分体现了“将健康融入所有政策”的卫生与健康工作方针。本报自今天起开辟“读懂健康中国行动”专栏，通过与不同行业领域的从业者、专家学者、政府公职人员的访谈，以尽量丰富的视角，帮助行业读者和社会公众更好地理解和把握15个专项行动的精神和内涵。

每个人都是自己健康的第一责任人，对家庭和社会都负有健康责任。普及健康知识，提高全民健康素养水平，是提高全民健康水平最根本、最经济、最有效的措施之一，要让健康知识行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力。开宗明义，《健康中国行动》将健康知识普及行动列在了15个专项行动的首位。

“1277”概括知识普及行动

“健康中国是一个系统工程，需要党和政府的领导、部门之间的合作和全社会的参与，才能实现全民共建共享。”国家卫生健康委宣传司司长宋树立表示，健康知识普及行动主要包括行动目标、个人和家庭行动、社会和政府行动3方面主要内容，可以通过“1277”的数字来简化概括。

健康素养，指个人获取和理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康的能力。中国健康教育中心副主任吴敬介绍，我国居民健康素养评价指标体系，包括基本知识和理念、健康生活方式与行动、基本技能3个维度，涵盖了科学健康观、传染病防治、慢性病防治、安全与急救、基本医疗、健康信息获取与利用等方面的内容。我国2017年居民健康素养水平监测的平均值为14.18%。

“‘1’就是聚焦居民健康素养水平这一项结果性指标。”宋树立介绍，与过去相比，我国居民健康素养已有较大提升，但总体水平仍然不高。“健康知识普及行动明确了2022年和2030年的目标，全国居民健康素养水平要分别不低于22%和30%；并且对基本知识和理念素养水平、健康生活方式和行为素养水平、基本技能素养水平都有相应的分解目标要求。”

宋树立介绍，为提高居民健康素养水平，健康知识普及行动将“建立并完善健康科普专家库和资源库”“建立医疗机构和医务人员开展健康教育和健康促进的绩效考核机制”，作为仅有的2项针对政府工作的约束性指标；同时，在个人和家庭、社会和政府两个层面，分别明确了7个方面的行动。这些内容与提高居民健康素养水平的结果性指标一起，共同组成了健康知识普及行动的主要架构。

主力军作用无可替代

学会正确认识健康，养成健康文明的生活方式，掌握必备的健康技能，学会科学就医、合理用药，个人和家庭要掌握的这些健康知识和技能从何而来？

普及健康知识，医疗机构和医务人员是无可替代的主力军。健康知识普及行动要求医务人员掌握与岗位相适应的健康科普知识，并在诊疗过程中主动提供健康指导；各医疗机构要在网站设置健康科普专栏，为社区居民提供健康讲座和咨询服务，三级医院要组建健康科普队伍、建设新媒体健康科普平台。

国家卫生健康委宣传司健康促进处处长姜雯表示，各级卫生健康行政部门应做好统筹规划、建立相关机制，拿出切实可行办法，鼓励卫生健康机构及人员积极开展健康教育工作，从政策上、环境上为专业人员加强健康科普营造良好氛围。“有些省份的做法就可圈可点。”姜雯介绍，山西省在2017年提出，将撰写科普文章纳入全省卫生系列高级专业技术职务职称资格评审，同时作为业绩与成果量化的具体条件之一，“从根本上激励了更多医疗专业工作者投身健康科普”。（下转第3版）（上接第1版）

“有众多的医务人员在日常诊疗、提供健康服务的过程中，已经做了大量的健康科普和健康教育工作。未来几年，通过政府部门的协调配合，将逐步建立健康教育和健康促进工作的绩效考核机制，让医疗机构和医务人员普及健康知识更有干劲。”姜雯表示，我国的卫生健康工作正在从“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，激励卫生健康专业人员更多参与健康知识普及，恰恰契合了卫生健康工作新的方向和定位。

“智囊团”积极发挥专业优势

“普及健康知识，不是在某个科普宣传日搞一次活动就能解决的问题，需要有经常性、延续性才能获得更大的覆盖面。行业学协会应该及时向政府部门、行业机构提出类似的建议和意见。”中国工程院院士、原卫生部副部长王陇德认为，在普及健康知识的过程中，卫生健康领域的行业学协会应该充分发挥“智囊团”的作用，“比如针对学生健康，根据不同教育时期的主要健康问题和疾病，为教育部门开展学生健康教育提出具体的建议”。

王陇德表示，行业学协会等专业团体还应致力于健康科学知识的“通俗化翻译”，“把权威科学转化成公众听得懂、用得上的健康知识，才能真正起到普及健康知识的作用”。

“健康中国行动的启动实施，为提高全民健康素养水平作出了进一步的制度安排。在普及健康知识方面，专业机构、相关社会组织的优势将得到进一步发挥。”吴敬表示，中国健康教育中心作为健康促进和健康教育的专业机构，将加强与相关机构的合作，做好健康科普资源库和专家库的建立与完善、健康素养促进技术指导与支持、健康科普材料开发与传播以及健康素养监测等工作。

吴敬说，中国健康教育中心将根据需要，有针对性地开发一批健康教育材料，同时组织征集相关机构开发的健康科普信息和材料，经专家评审以后纳入资源库，搭建信息化平台，供社会和个人使用。在专家库建设完善方面，将广泛动员社会参与，邀请相关专业机构推荐优秀专家，在对其专业性、科普工作能力等进行评估的基础上进行遴选。