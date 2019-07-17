脚踝的疲劳骨折不可小视

48岁的王女士一年前脚踝反复疼痛，经医院确诊为脚踝骨折。一年多过去了，王女士的脚踝现在还偶尔会使不上劲，走路时间长了也会感觉酸胀。王女士有点担心，不知道脚踝还能不能恢复到以前的状态。湖南中医药大学第一附属医院骨伤科副教授龚志贤详细了解情况后解释，王女士的骨折属于疲劳骨折。

龚志贤介绍，有些患者因为长期、反复、轻微地直接或间接外力集中作用于脚踝骨骼的某一点上，脚踝受到反复力的刺激可能出现脚踝骨折，这样的骨折又称疲劳骨折。疲劳骨折一般移位程度不大，初期症状相对较轻，因此临床中容易漏诊、误诊，还有一些患者认为骨折征象非常轻微，往往不注意，不重视，导致预后不佳。

“脚踝骨折需预防创伤性关节炎的发生，平时减少爬楼、爬山、跑步等加重关节负荷的运动。”龚志贤表示，任何骨折修复，都需要一段较长的时间。在修复期间，饮食上注意营养丰富，均衡全面，适当补充维生素D和钙剂。根据“筋骨并重、动静结合”理念，脚踝骨折损伤并不仅仅局限在骨折线的部位，在骨折周围时常伴有软组织的损伤破坏，引起骨折周围“筋”的无菌性炎症，如果没有及时治愈，易转变成“慢性筋伤”，迁延不愈，影响正常生活。遇到此种情况可进行一些中医手法、理疗等康复治疗，也可在家自行用温热水加陈醋泡脚(热水与醋的比例约20∶1)，并配合脚踝的功能锻炼。