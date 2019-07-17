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黄豆真的对心血管有益吗？

2019年07月17日08:32 来源：北京青年报

据说，美国食品与药品管理局（FDA）不久就会取消自1999年以来所核准的长期声明，即黄豆可能会促进心血管健康。不过，现在一项新的长期研究加强了黄豆确实有益于心脏的概念。

FDA认为，没有明显专业科学证据支持黄豆蛋白质和减少心血管疾病的关系。而加拿大多伦多大学的研究人员仔细研读了46个不同的实验后发现，这些资料强烈支持原先FDA对黄豆有益心脏健康背后的理论基础。虽然黄豆平均只减少5%的胆固醇，但加上其他以植物为基础的食物，效果更明显。而这项审查更显示出一致、长期的心血管益处。

研究人员分析了FDA在2017年的声明中所引用的同样46个实验，发现食用许多黄豆的人，坏胆固醇(LDL)和总体胆固醇都降低，而且46个实验皆显示同样的益处。

在一些资料的分析中，小型实验的分析会产生大的效果，但样本增加以后随时间会逐渐减少，使结果可以更精准。鱼油就是一个例子，但黄豆则没有改变。

两位营养专家对这个新的资料分别有自己的看法。一位纽约州注册营养师指出，黄豆对心脏的健康有适度的益处。重要的是，黄豆蛋白质可以是健康饮食的一部分，但也要考虑其他的方法来协助减少心脏疾病的风险，如运动、禁止吸烟、减少压力、维持健康的体重及定期去拜访医师。

另一位营养师则认为，人们正在进入一个以植物蛋白质为基础的年代，不管是否有健康的宣称，黄豆食品用来取代较不健康的选项，如红肉或高脂蛋白质食物，就是对心血管有益了。

文/曹淑芬

(责编：李轶群、杨迪)


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