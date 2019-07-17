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三伏天适合煲什么汤？双花茯莲安神汤

2019年07月17日08:13 来源：广州日报

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：疏肝理气、祛湿健脾、养心安神

推荐人群：湿气身困、失眠烦躁、心神不安等人群。

材料：玫瑰花15小朵、木棉花3大朵、茯苓30克、白湘莲30克、瘦肉150克（2~3人量）

烹调方法：木棉花、玫瑰花用水洗净后备用，白湘莲去芯，茯苓洗净后浸泡，瘦肉洗净切大块，在瓦煲内加入清水2000ml，将白湘莲、茯苓、木棉花一起放入煲内，大火烧开后改用转小火煲1小时，最后放入玫瑰花（装在煲汤包里），再微沸10分钟，加入盐调味即可饮用。

汤品点评：这段时间天气炎热，外加雨水丰富，湿度高，很容易出现湿热的症状，比如面垢油光，易生痤疮粉刺，容易口苦口干，身重困倦，有时还莫名的烦躁不安，睡眠还不好。这个时候就需要来一款解郁安神、健脾清热祛湿的汤水来调理了。

汤中的木棉花是广州的市花，还可以清热祛湿解暑，是夏季汤水、茶水不错的选择之一，玫瑰花则可舒肝解郁，茯苓有利水祛湿、健脾安神的作用，对于水肿、水湿困身、小便不利均有一定的食疗效果，还能益心脾而宁心安神。白湘莲则是食疗佳品，可补脾止泻、益肾固精、养心安神，与茯苓搭配可加强宁心安神的作用，对于心肾不交所致的虚烦、失眠有较好的食疗价值。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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