多看绿色真能护眼吗？

广州医科大学附属第二医院眼科主任 沙翔垠

自从电脑、智能手机普及之后，很多人真正体会到什么是目不暇接——每天早晨一睁开眼，很多人便拿起手机开始刷，重要的、实用的、精彩的……各种各样的信息，有的跟工作、学习、生活有关，有的娱乐性强的很吸引人。但用眼过度使视力下降又是个不争的事实。如何挽回节节“败退”的视力，多看绿色是网上各种说法中很具代表性的一种，但这样做真的有用吗？

一提起保护视力，不少人都会和绿色联系起来，把屏保设成绿色、电子书背影也调成淡绿色，桌上摆点绿植不时盯着看，有条件便站到窗边望一望绿草、绿树……在眼力所能及的范围内积极地“绿化”，寄望这样做能对保护眼睛起作用。

“但事实上，绿色和保护视力真没太大关系。”广州医科大学附属第二医院眼科主任沙翔垠教授解释说，我们之所以感到眼睛疲劳、视力下降，是因为长时间看近物，使得眼球的睫状肌一直处于收缩的紧张状态。睫状肌长时间不能放松，就会产生眼睛疲劳。如果睫状肌长期处于收缩状态，导致调节紧张甚至痉挛无法调节，久而久之眼睛只能看清近处的东西，看不清远处的东西，这就产生了近视。

所以，就算你桌面摆满绿植、把屏保都换成绿色，只要你双眼的睫状肌处于收缩的紧张状态没有放松下来，眼睛该疲劳还是会疲劳。如果睫状肌长期处于这种状态，近视也是难以避免的，该加深还是会加深。

窗边眺望碧草绿树

为何能缓解眼疲劳？

不过，很多人试过久盯着书本或电子屏幕看后，偶尔走到窗边眺望远处的草地或绿树，过一阵子感觉眼睛真的舒服了些，感觉这碧草绿树真的很“养眼”，难道它们就没有保护眼睛的“功劳”？对此，沙翔垠坦言，其实这种缓解眼疲劳的“功劳”，更多的是来自“眺望远处”这个动作让睫状肌得以放松下来。当然，绿色确实相对温和，相对红色、黄色等热烈的颜色对眼睛刺激性小，可能更容易给人舒缓的感觉。

说白了，想减少眼疲劳、避免视力明显下降，看什么颜色真的没有太大关系，更重要的是不要过度用眼。沙翔垠建议，无论是正在读书的学生、上班族还有老年人，在近距离用眼超过1小时后，都要让眼睛间歇休息一下。最好能向外远眺10分钟以上，不仅让眼睛适当放松一下，也能让学习和工作的压力稍稍得到缓解。经常需要盯着电脑屏幕工作的人，建议电脑屏幕最好背对或侧向窗户，避免出现反光。另外，建议眼睛与电脑屏幕距离保持在50~70厘米左右，屏幕应略低于眼睛水平位置10~20厘米，呈15~20度的下视角，这样的距离和角度可助减少眼疲劳的几率。此外，专家还提醒说，近距离用眼超过1小时后远眺10分钟左右可让眼睛适当放松。