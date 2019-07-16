远程医疗的“贵州路径”

贵州丹寨县人民医院利用远程会诊对患者进行诊治。武敏/摄

多彩贵州走新路，远程医疗工作后发赶超。

2016年至2018年,省委、省政府连续三年将“县级以上公立医院远程医疗全覆盖”“乡镇卫生院远程医疗全覆盖”“县级以上妇幼保健机构远程医疗全覆盖”列入“十件民生实事”或重点工程，督查督办、举力推进。

全省累计投入8.45亿元，率先在全国建成内连省市县乡四级公立医疗机构、外接国家及发达地区优质医疗资源的远程医疗服务网络，并逐步向村延伸，率先将远程医疗服务费用纳入基本医疗保险和新农合报销范围，多措并举推进远程医疗科学规范应用。

政府主导、体现公益、融合发展的远程医疗“贵州路径”日渐清晰！百姓用得起、医疗机构喜欢用。2016年至去年底，全省远程医疗服务总量达41.8万例，节约医保、群众自付医疗费用及外出就医产生的有关费用约3.8亿元。今年1月以来，远程医疗服务总量达30万余例。

贵州省卫生健康委党组书记、主任李奇勇说：“远程医疗将上级医院的优质医疗资源‘搬’到了基层，极大提升了我省基层卫生健康机构的服务能力和水平，既方便了群众，又节约了开支。我们将对远程医疗体系升级扩容、提质增效，继续完善远程医疗政策、互联互通数字化医疗设备、加大远程医疗培训等，进一步增强它的服务效能。让更多群众选择在家门口看得到病、看得好病。”

远程问诊让“小病不出村”

7月4日上午，贵州省毕节市七星关区长春堡镇干堰村7岁半彝族男孩马明多，因为夜间又发热，被再次带到了村卫生室看病。

3天前，小男孩来看过一次。这次，村医王才宣为他量过体温发现正常后，没有再开感冒退烧药和打针输液，而是先寻求镇卫生院的帮助。

一台高清电视、一个摄像头、一个麦克风，打开这些设备，王才宣与专职值班医生“隔屏”远程问诊。

因为马明多晚上是与爷爷睡，家里没有体温计，带他来看病的母亲也不知道夜间孩子到底有多“发烧”。只说是“全身发烫”，吃药不管用，白天看上去又正常了。

了解基本情况后，卫生院值班医生王 丹建议孩子不要再吃药打针，先到镇卫生院抽血化验后再对症下药。

与此同时，王 丹还“以案说医”，就反复性、间断性发热诊治，对其他也在同步收看的村医作远程培训。她说，发现患者发烧一定要有体温佐证，不能凭手感。特别是小孩，有可能是因为衣服穿多了或被子盖厚了以及体质问题等。如果是低于38.5℃，可以先考虑物理降温，如果高于38.5℃，才建议据实用药。

只有中专学历的王才宣说：“以前看病全凭经验，遇到疑难病例就是冒险试身手，实在感觉医不好了才建议外送。村级远程问诊，除了可以帮我们看病外，还可以学到很多知识。”

今年40岁的王才宣，2001年中专毕业后回到老家当起了一名“赤脚医生”，4年后取得了乡村医生资格证。加之吃得苦待人好，他在当地小有名气，很多村民找他看病。

2011年，王才宣与同村另外一名村医同时纳入当地村卫生员编制，吃起了“公家饭”。2015年，规范崭新的村卫生室投入使用后，他们也开始了“坐班制”。

2018年底，作为全省率先试点，该村村级远程问诊开通。另外，还选择10户人家作为试点，村民足不出户即可通过远程系统向村医寻医问诊。

如今，在干堰村，村民小病首先选择在卫生室诊治。村卫生室月均接诊患者约150人次，其中，远程问诊10例左右。上级开展的远程培训与远程会议则更多，它解决了以前村医外出因为人少分身乏术的窘境和来回奔波之苦。

目前，七星关区有3个乡镇55个村开通了远程试点，成效明显。区卫生健康局副局长汪涛说：“远程问诊和培训，能减少村医的临床误诊误治，提高他们的首诊能力，从而让小病不出村。下一步将巩固成果，扩大试点，全面普及到所有村（居），真正让老百姓就近就地就医。”

推动县乡医疗卫生服务一体化

“初步诊断是成立的，但有些并发症还得进一步检查，用药也可以改善一下……”7月3日下午，清镇市流长乡中心卫生院与清镇市中医医院开展了一场远程会诊，经过反复详细询问病情、讨论每项检查结果，受邀方针灸科主任、主治医师冉正应给出了治疗建议。

患者是一名51岁的女性，因间隙性头晕目眩入住该卫生院3日未见好转，特请求上级医院协助诊治，而且想利用一点中医疗法。目前，患者已经治愈出院。

参与此次远程会诊的流长卫生院副院长、副主任医师付超华说：“我们自2017年实施远程医疗以来，远程诊断、远程会诊使卫生院影像科医生、临床医师积累了更多的临床经验，提升自己医疗服务能力的同时，也得到当地群众的认可。有上级医院‘撑腰’，我们诊治患者也更有‘底气’了。”

不过，这样的“底气”并不是与生俱来。远程医疗开通起初，乡镇卫生院怕增加负担，医生也怕在同行面前“丢脸”，积极性并不高。后来逐渐吃到甜头后，目前它已形成常规性工作。

人才匮乏、服务能力不足是基层医院的短板。在我省，很多乡镇卫生院有极少数医技人员，但他们不具备出具检查报告的资质，大多临床医生也无能为力。

如何打破此瓶颈？远程医疗成了有力补充。

按照“乡镇检查,县级诊断”的路径,乡镇卫生院的检查结果，统一通过远程医疗系统，上传至县级医院。县级医院具有资质的专业医生，根据上传的图像，出具检查报告，提供给乡镇卫生院医生进行诊断参考。

“远程医疗有效解决了基层医疗机构人才匮乏、服务能力不足的问题，提升了乡镇卫生院医疗服务能力及水平，让基层卫生院也有能力留得住病人，群众在家门口就能享受到上级专家的服务。”清镇市卫生健康局副局长蒙凡波说，该市采取 “以奖代补”方式，对基层远程医疗工作进行经费补助，充分调动乡镇开展远程医疗的积极性，减轻了乡镇经费压力。

现在，以往在乡镇卫生院无法做到的辅助检查能做到了,以前不敢治疗的病人现在能治疗了。而且，患者在基层医院的报销比例更高,他们既减轻了路途往返的劳苦奔波,又节约了花销。

远程医疗极大地推动了县乡医疗卫生服务一体化

数据显示，清镇市今年前5月的基层医疗机构门诊人次同比增加2.7万人。上级医院通过审核各乡镇通过平台上传的报告，指导其规范出具诊断结果，防止漏诊、错诊概率发生，且诊断、治疗及时，为患者赢得抢救时间。近两年内，未发生因基层医疗服务能力问题而产生医患纠纷问题。

全国率先实现省市县乡四级全覆盖

让数据多跑路，群众少跑腿。自2016年来，为破解群众“看病难、看病贵、看病远”难题，贵州通过大数据优势，坚持“自建、自管、自用”原则，围绕“一网络、一平台、一枢纽”技术构架，建、管、用并举整体推进远程医疗服务体系建设和应用。

贵州狠抓国家政策试点机遇。在2015年印发并组织实施《贵州省医疗机构远程医疗服务实施管理办法(试行)》的基础上，2018年省人民政府印发《贵州省远程医疗服务管理办法》，从组织管理、业务流程、质量控制、收费结算、绩效激励、评估考核等方面，建立完善远程医疗体系运行机制。

2016年至2018年，全省远程医疗累计投入资金8.45亿元，率先在全国实现省、市、县、乡全覆盖，涉及所有政府办医疗机构共1836家。远程医疗县县通、乡乡通。

同时，贵州也在全国率先将远程医疗服务按照常规诊疗费用纳入基本医疗保险报销范围。贵州省卫生健康委信息中心负责人说，内部建立起全方位覆盖的四级远程医疗服务体系，向外连接国家和省外优质医疗资源，真正走出了一条政府主导、体现公益性的远程医疗建设“贵州路径”。

与此同时，由省医、贵医附院、遵医附院三家龙头医院牵头，对基层医院人员在设备和系统操作展开多轮次培训，确保各级公立医疗机构有能力、规范科学提供远程医疗服务。

全省各级公立医疗机构建立远程医疗管理部门，组建了由16347名会诊医生、2214名影像诊断医生、2454名心电诊断医生组成的专业技术队伍，支撑远程医疗服务开展。

如今，在全省统一的远程医疗服务管理平台和国内目前最大的远程医疗专网下，所有公立医疗机构通过卫生专网接入平台。以平台为省内外远程医疗信息及服务交互的枢纽，实现远程医疗服务跨区域协同。推动数字化医疗设备与远程医疗平台联调联通，支撑远程医疗服务常态化运行和区域同质化。

在贵州，远程医疗已逐渐成为“县乡一体化”和落实分级诊疗制度的“核心抓手”。

自2016年6月远程医疗实现县级以上公立医院全覆盖到2018年12月31日，全省远程医疗服务总量41.8万例，其中，2018年远程业务量23.6万例。今年1月以来，全省远程医疗服务总量达30万余例。

2018年，全省乡镇卫生院诊疗人次达3565.1万人次，分别较2017年、2016年增长14.16%、31.4%。去年，全省新农合参合病人在乡级就诊人次3015万人次，同比增长10.79%。

通过开展远程医疗服务，基层服务能力明显提升，群众在家门口就能享受到优质高效的医疗服务，既有效减轻了群众看病就医负担，也减少了医保基金开支。

到2018年底，通过远程医疗累计节约医保、群众自付医疗费用及群众外出就医开支约3.8亿元。其中，减轻医保基金负担约1.49亿元，减少群众医疗与生活费用约2.31亿元。

升级扩容，向村延伸

贵州在发展远程医疗上不断创新、因地制宜、砥砺前行。

在目前还没有区级医疗机构的贵阳市观山湖区，全区4个乡镇和3个社区的医疗机构直接由贵阳市第二人民医院（贵阳市金阳医院）托管。通过远程医疗系统，所有基层医疗机构的患者，以乡镇服务价格就能享受到市级三甲医院的服务。

作为省级龙头医院的贵医附院，其远程医学中心多元化发展，实行24小时值班，并开通绿色通道。为及时方便下级医院上请问诊，远程医疗系统直接延伸到各个专业科室，并有值班医生负责审查会诊病情的疑难程度，调配不同层级医疗专家进行会诊。

“远程医疗能突破时间与空间的限制，最大限度地提升基层医务人员的医疗技术，促进优质医疗资源下沉，助力分级诊疗制度建设。”贵医附院远程医学中心主任蒋婕说，随着贵医附院打造贵州首家、全国领先的5G智慧医院，未来远程医疗将为患者带来更多伸手可触、举步可及的就医获得感与安全感，让医疗卫生资源全部“活”起来。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。面对远程医疗存在的不足，今年，贵州省卫生健康委将在远程医疗政策完善、数字化医疗设备互联互通、远程医疗培训等方面提质增效，充分发挥远程医疗服务体系效能。

贵州远程医疗服务体系将向村卫生室延伸，建立远程医疗五级服务体系，打通远程医疗服务“最后一公里”。

与此同时，贵州还将打造五级远程医疗服务体系升级版。加快建设真正基于互联网思维的贵州省互联网医院，推进医疗健康服务数据汇聚融合和医疗健康服务资源融合。创新AI 人工智能和区块链新技术应用，统筹整合全省医疗卫生资源，打造辐射全国的医疗“淘宝网”，通过“互联网+医疗健康”为群众提供更坚实的健康保障，创新提供便民惠民服务。

此外，贵州将加强远程医疗内涵建设，推进远程医疗向卒中、职业病、妇幼、眼科等重点学科和专科延伸，优化整合医疗资源格局，进一步满足人民群众需求。

按照贵州省政府“一云一网一平台”要求，扎实推进卫生健康部门行政审批和服务事项“一网通办”，切实提升群众就医办事的获得感和满意度。