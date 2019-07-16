中国民族卫生协会第二次全国眼科学术大会召开

7月11—13日，为推动我国民族地区卫生事业发展，提高民族地区人民群众的健康水平，特别是眼学科技术水平和服务能力，以及推进民族地区眼学科地方病、常见病的防控，中国民族卫生协会第二次全国眼科学术大会暨中国民族卫生协会眼学科分会第一届二次会议在内蒙古自治区呼和浩特市举行。

来自山东、上海、广东、北京和内蒙古等全国20多个省、区、市，近300余位眼学科界的著名专家学者和同行就眼学科最新理论创新成果和新技术、新进展等进行了深入研讨交流。会议由中国民族卫生协会眼学科分会主办，内蒙古医科大学附属医院和山东省眼科研究所共同承办。

中国民族卫生协会副会长兼秘书长钱阳明，中国民族卫生协会常务副秘书长张希良，内蒙古卫生厅原副厅长兼内蒙古食品药品监督管理局原局长郝富，内蒙古医科大学附属医院副院长侯明星，山东省眼科研究所党委书记、山东省眼科医院院长、中国民族卫生协会眼学科分会主任委员史伟云，中国民族卫生协会眼学科分会副会长兼秘书长仲凯等领导和专家出席了大会开幕式并分别致辞。

开幕式由眼学科分会副会长兼秘书长仲凯主持，他首先转达了眼学科分会荣誉会长，中国工程院院士谢立信教授给大会的祝贺，并简要介绍了会议的筹备情况。内蒙古医科大学附属医院副院长侯明星作为东道主致欢迎词。

眼学科分会主任委员、山东眼科医院史伟云院长在致辞中指出，分会的各位委员和国内外眼学科界的各位同仁要齐心协力，把此次学术大会开好，办成一次具有高质量、高水平的学术盛宴。要同舟共济，在中国民族卫生协会的旗帜下，努力为我国眼学科的发展，为民族卫生事业和民族地区眼科技术水平的提升、强化常见眼科疾病的防控贡献智慧和力量，为中国民族卫生协会增光添彩。

中国民族卫生协会副会长兼秘书长钱阳明简要回顾了眼科分会的发展历程，充分肯定了眼学科分会筹备至今，在不到两年的时间里，主动作为，勇于担当，积极联系国内外著名眼科专家和知名医学院所，组织开展了一系列很有影响的高水平的学术活动和技术展演，扩大了协会在国内外的影响力。钱阳明同时还希望眼学科分会各位专家学者继续保持积极向上的发展态势，不断的总结经验，广泛联系和团结广大眼科界的同仁，通力合作，共同把眼学科分会建设好，把每年的学术大会越办越好。具体地说，一是要在不断提升学术水平上下功夫。倡导学术民主，追求学术研讨的本质是否定的精神特质，营造良好的学术氛围；二是要在聚焦会议的主题上下功夫。每次学术大会或技术展示交流都要聚焦几个鲜明的主题，就是当前国内外眼科的新技术新进展新方法，进行广泛的探讨和研究，引领行业的前进方向；三是要在提高质量效果上下功夫。要不断的总结经验，学习和借鉴他人好的经验和做法，提高我们的学术会议质量和水平，占领学术研究和技术创新高地，让与会都有启示，均有收获；四要在体现民族性上下功夫。作为民族卫生协会的眼学科分会，要为民族地区民众的健康水平尤其是眼科技术水平的提升、眼科地方病和常见病的防控做出应有的贡献。

来自山东省眼科医院、陆军医科大学、汕头大学·香港中文大学联合汕头国际眼科中心、中国医学科学院北京协和医院、复旦大学附属耳鼻喉眼科医院、天津医科大学总医院、天津市眼科医院、内蒙古医科大学附属医院等数十位国内知名眼科专家、眼学科分会委员为大会作专题演讲。

除大会主旨演讲外，还开设了八个分会场，有30多位各学组专家及优秀技术骨干分别发言交流，介绍心得体会，传授经验。学术大会注册代表333人，预增补委员23人，预成立专业学组（指导中心）4个。