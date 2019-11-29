肌肉多，不仅是身材健壮的体现，澳大利亚堪培拉大学和希腊雅典大学等机构研究者发现，在45岁及以上男性中，肌肉重量与心血管事件风险之间也存在联系。

研究人员选取了2020名参与者的医疗信息，男性和女性各一半，所有参与者在研究初期都没有心脏病。研究人员记录了他们的生活方式数据，如饮食、运动量、血脂、全身性炎症生物标志物、体重、血压和骨骼肌重量。在10年的随访期内，总共发生了272例心血管事件，包括致命和非致命的心血管事件。分析结果显示，男性患心血管疾病的可能性是女性的4倍，且对男性而言，较低的肌肉重量与患心血管疾病风险高之间存在联系。肌肉重量最沉的男性，患中风和心脏病发作的风险比肌肉重量最轻的男性低81%。研究团队还发现，肌肉重量沉的男性有较少的心血管疾病风险因素，如高血压、糖尿病或肥胖。

发表在《流行病学与社区健康杂志》上的这项研究认为，对于中老年来说，预防骨骼肌重量减轻是改善心血管健康的有效手段。▲（陈雪莹）