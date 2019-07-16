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全球2000万儿童未及时接种疫苗

王建刚

2019年07月16日16:36 来源：新华网

世界卫生组织和联合国儿童基金会15日共同发布的全球免疫覆盖评估报告显示，去年全球有近2000万儿童未能接种麻疹、白喉和破伤风等疫苗，占全球儿童总数的十分之一以上。

报告显示，自2010年以来，麻疹以及白喉、破伤风和百日咳（百白破）疫苗的覆盖率始终停留在86%左右。虽然这一数字本身并不算低，但距离避免疫情暴发所需的95%接种覆盖率仍有一定距离。

报告指出，武装冲突、不平等以及侥幸心理是造成全球疫苗接种率出现“危险停滞”的重要原因，未能接种疫苗的儿童大都生活在贫困国家，或是受冲突影响的脆弱地区。

根据报告中的数据，2018年，全球共报告近35万例麻疹病例，是2017年的两倍多。各国之间、国家内部之间以及不同收入阶层之间的接种率存在显著差异，导致全球许多地区出现严重的麻疹流行，一些总体免疫率较高的国家也未能幸免。

联合国儿童基金会执行主任亨丽埃塔·福尔说：“麻疹的传染性很高，这一疾病的流行说明有许多社区由于接种不便、费用过高或存在侥幸心理等原因，没有及时进行疫苗接种。我们必须尽一切努力为每一个儿童接种疫苗。”

今年的评估报告首次纳入了人乳头瘤病毒（HPV）疫苗的覆盖率。少女接种HPV疫苗，能够预防其在成年后罹患宫颈癌。数据显示，截至2018年，共有90个国家将HPV疫苗纳入了国家免疫接种项目，这些国家的少女人口总数占全球的三分之一。

世界卫生组织与联合国儿童基金会表示，它们正同合作伙伴一道，支持各国加强国家免疫系统，提升应对疾病暴发的能力，切实开展常规免疫工作和应急免疫活动，同时对医务工作者进行培训，向其提供必要的医疗工具，将免疫接种纳入高质量的初级医疗保健服务。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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