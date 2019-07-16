备孕女士，有痔疮要不要做手术？

大家都知道怀孕前一定要做好身心准备，除了做好孕前检查如女性生殖系统检查及优生检查外，还要将一些可能在孕产期发作的疾病处理好，避免在孕产期间捣乱。痔疮就是其中之一，在一些备孕二胎的年轻妈妈身上则更为普遍，许多人在孕期或产后饱尝了痔疮发作“菊花之痛”。那么备孕女士的痔疮要不要做手术切除呢？

广州中医药大学第一附属医院肛肠科赵永昌主治医师解答，痔疮的主要症状是大便出血和肛门有痔核脱出，是不是需要手术就是以这两个症状作为标准的。如果平时偶有少量便血没有脱出的症状，或者肛门口仅有一些赘皮增生，一般是不需要手术的。

如果平时除了偶发便血外，同时有明显的痔核脱出症状，甚至脱出痔核需手塞回肛内者，建议积极手术治疗。因为孕后期的子宫压迫痔静脉回流受阻和便秘等情况会使痔疮症状明显加重，甚至形成嵌顿痔。此时可选择应用的药物极少甚至连止痛药都不能用，手术治疗风险增大、顾虑较多，患者只能家中卧床独自忍受长达数周的痛苦。后续治疗，依然很可能是以手术治疗为主，为何不在病症较轻时采取较小创伤的手术方式将其解决在萌芽之时呢？