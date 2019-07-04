两岁以下禁用安全护栏

中华儿科学会青年委员会委员 邵庆亮

很多家庭中，为了防止幼儿在床上休息、玩耍时不慎跌落，就会给孩子选购、安装儿童护栏，这种保护性装置相当于在床的四周拉起了一道围栏。然而，看似安全的护栏，却可能暗藏风险。若是遇到不合格产品，就有可能变成“危栏”，不但不能规避危险，反而会有新的安全隐患。

1.窒息。如果安全护栏上没有标注推荐床垫的尺寸，家长有可能会忽视这些使用细节，安装后与床垫之间形成的缝隙可能会造成孩子窒息甚至死亡的罪魁祸首。

2.夹伤。孩子在床上玩耍时，容易将手指、四肢、头、颈和躯体等部位伸进相临护栏之间的孔、开口和间隙，会造成夹伤。

3.跌落。如果安全护栏高度不够，孩子在床上玩耍攀爬过程中，有可能翻出护栏；如果护栏的栏杆、围布等强度不够，还容易产生形变甚至断（破）裂。极端情况下，有可能使孩子从床上跌落地面而受到伤害。

美国消费者产品安全委员会曾发出过提醒，安装于成人床边的护栏，禁止2岁以下婴幼儿使用。还给出了明确使用要求和注意事项：护栏与床垫之间不允许产生危险性缺口，以防儿童落入；制造商必须严格测试该产品的永久稳定性，并确保不能以不安全的方式组装成功，诸如固定用的组件必须保证连接到成人床时的永久牢固性。这些安装组件也同样需要警告标签（产品仅供2~5岁的儿童使用）。

我国国家市场监督管理总局也发出提示，在选购儿童床护栏时，尽量选购正规厂家生产的产品，查看信息是否齐全，包括生产厂家的名称、地址、联系方式、产品的名称、型号、安全警示标识及使用说明书等。在使用儿童床护栏前，一定要详细阅读产品使用说明书，尤其是其中的安全注意事项。使用时，要认真检查护栏是否稳定、牢固，在儿童可触及区域内不应有夹伤手指、四肢、头、颈和躯体的孔、开口和间隙，两片护栏间的缝隙最好有防夹伤设计；如果家中正在使用儿童床护栏，要定期检查护栏安全状况，留意厂家召回通知，联系厂家提供防夹伤的配件及安全技术服务。▲