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明明是高颜值的花卉 偏偏要做实力中药

张华 魏星

2019年07月16日15:31 来源：羊城晚报

有些花卉，高颜值下隐藏着治病救人的实力却鲜为人知，广州市第一人民医院药学部药师郑智敏给您介绍几种常见的花类药材。

玫瑰花

玫瑰花在含苞待放时可作药用。郑智敏说，玫瑰花是名副其实的女人花，呵护女性身心健康。乳房和生殖系统属肝经循行的部位，玫瑰花入肝经，疏肝理气、和血调经止痛，治疗肝郁血淤之痛经、乳癖(即乳腺增生)、乳房胀痛等症；又入脾经，芳香醒脾和胃、行气解郁，治疗肝胃不和气滞之胀痛，胸胁脘腹胀痛。

另外，玫瑰花还有润肤美容、调理情志的作用，适用于肝郁气滞所致的色斑，伴有精神抑郁，烦躁易怒，食欲不振，胸胁不舒等症状，将其泡水代茶饮，颇受女性欢迎。

菊花

中医认为菊花味甘、苦，性微寒，归肺、肝经。有散风清热，平肝明目，清热解毒的功效，能够治疗风热感冒，头痛眩晕，目赤肿痛，眼目昏花，疮痈肿毒等病症。

郑智敏说，菊花常与枸杞搭配做成茶饮，补肝肾明目，适用于肝肾亏虚引起的眼干、视物昏花。需要注意的是，菊花为寒凉疏散之品，脾胃虚寒、食少、泄泻者不宜服用。

辛夷花

辛夷花是玉兰干燥花蕾。中医认为，辛夷花味辛，性温，归肺、胃经，有散风寒，通鼻窍的功效。善散肺经风邪而通鼻窍，入胃经而能引胃中清气上行，治鼻渊鼻塞头痛。

郑智敏说，临床上多用辛夷花治疗急、慢性鼻炎，过敏性鼻炎等病。辛夷花制剂外用滴鼻可使鼻黏膜形成一层凝固物，使其分泌和渗出减少，缓解鼻塞、流涕等症状。

值得注意的是，辛夷花入煎剂时，宜用纱布包着煎，避免其花蕾苞片外面的茸毛刺激喉咙及食道。

金银花

金银花自古被誉为清热解毒的良药。它性甘寒气芳香，甘寒清热而不伤胃，芳香透达又可祛邪。金银花既能宣散风热，还善清解血毒，用于各种热性病，如身热、发疹、发斑、热毒疮痈、咽喉肿痛等症，均效果显著。

郑智敏说，金银花对细菌、真菌、流感病毒等多种病原微生物均有抑制作用，主要有效成分为绿原酸。另外，金银花可增强免疫功能，并具有抗炎、解热、降血脂的作用。

在治疗风热感冒时，可以取金银花20克，用开水冲泡数分钟，饮用即可。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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