哪些老人不适合推拿按摩

张老先生患高血压、高血脂多年，最近发现颈动脉有斑块，血管已明显狭窄，医生建议做介入手术，但他却听街坊邻居推荐去做推拿按摩，试图“活血化瘀”。没想到几天后，张老先生突然出现头晕、一侧肢体无力、言语不清的状况，被诊断为急性脑中风。

中国人民解放军火箭军特色医学中心骨科副主任医师王 长 江说，老人通常“三高”病史较长，颈内动脉大多存在粥样硬化，如果随便推拿颈部，易造成斑块脱落，随血液进入颅内，引发脑中风。因此，老人，尤其“三高”人士，千万不可随意去街边小巷做推拿按摩，平时少做甩头、摇头动作。如果腰颈肩腿疼痛，一定要去正规医院骨科、疼痛科或老年科就诊，根据检查结果和身体情况，请有行医资质的专业按摩师或推拿师操作。

推拿按摩是我国传统医学的一门独到技术，大街小巷的推拿店、足疗店随处可见，有的老人腰酸背痛嫌去正规医院费事，却往往造成更大麻烦。进入老年期后，骨骼中有机质数量逐渐减少，无机盐含量渐渐增多，很多人因此患有老年性骨质疏松症。这样的老人再加上缺钙，骨脆性增加，在推拿按摩过程中易引发骨折。一旦骨折，可引发或加重老年人心脑血管并发症，导致肺部感染和褥疮等多种情况发生。

此外，近几年，随着电商平台增多，各种自动按摩器、按摩椅等进入老人的生活。它们虽然操作简便，但年纪较大的老人本身就有骨质疏松或多种基础疾病，被按摩器按过后会使病情加重，出现骨折、关节错位等现象。颈腰背不好的老人更不要随便使用按摩椅，如果长期疼痛一定要及早去正规医院就医。

王长 江提醒，根据临床经验和观察，7类老人不适合做推拿按摩：1.急性脊柱损伤伴有脊髓炎症状的患者；2.急性软组织损伤且局部肿胀严重的患者(如急性脚扭伤)；3.有骨关节或软组织肿瘤的患者；4.骨关节结核、骨髓炎、老年性骨质疏松症等骨病患者；5.有严重心、脑、肺病患者；6.局部有皮肤破损或皮肤病的患者；7.各种肘关节疾病及腰椎间盘突出症急性期的患者。