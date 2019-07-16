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看电视最好坐八仙椅

2019年07月16日15:29 来源：人民网-生命时报

上了年纪的老人由于颈椎、腰椎及腰肌有不同程度退变，再加上长时间看电视时屈颈、弓背、弯腰等不良体位折磨，易引发颈椎病、腰椎骨关节炎或腰椎间盘突出症，导致电视性颈腰综合征。

别坐板凳。坐板凳时，需自然弯腰或直腰，这两种情况都要求腰椎周围的肌肉与韧带保持紧张状态，时间一长易导致腰椎周围软组织劳损。另外，随着老人臀部肌肉逐渐萎缩，坐骨结节上的滑囊也发生退行性变化，坐板凳会诱发坐骨结节滑囊炎。

软沙发也不行。软椅或软沙发同样会造成老人肌肉劳损。沙发座椅相对较低，加之富有弹性，人坐上去臀部下陷，背肌在骨盆后部被拉长。当身子陷在椅子中时，脊椎弯曲度较大，加重了腰背部肌肉负担，对骨质相对疏松的老人有一定风险。

八仙椅最适宜。八仙椅是非常适合老人的坐具，首先其有一定重量，可保持稳定性；其次，八仙椅背宽大坚固，腰部位置还向前凸出，不让腰后悬空。靠背下方放一个软垫就更好了，可使腰椎保持生理曲度。老人还可用低凳搁脚，使下肢得到松弛。

正确坐姿很重要。不正确的坐姿可引起脊柱弯曲、局部不适和肌肉劳损。老人入座应注意动作轻缓、平稳,保持上身正直、躯干两侧肌肉平衡受力；上肢放松，取自然、习惯的姿势；不要含胸驼背，也不宜翘“二郎腿”，否则影响下肢血液循环；别久坐，注意经常变换姿势，每隔30分钟起身活动一下。还需提醒，老人看电视最好一次别超两小时。

(责编：李轶群、杨迪)


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