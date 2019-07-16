意外伤害致颅骨缺损？“补脑”这种材料更优

“以前我们想要运用PEEK材料修复颅脑损伤，只能通过国外公司定制，最快也要一个多月病人的PEEK颅骨才能回来，而现在国内企业掌握了这项3D打印技术，最快三天患者就可以拿到了。”7月13日上午，由中国增材制造产业联盟主办的3D打印与先进颅颌面创伤修复-暨天府医工交流高峰论坛在四川成都举行，四川大学华西医院神经外科主任医师关俊文教授介绍道，科技的发展、3D打印技术壁垒的突破，让颅脑损伤的患者获益更多。

意外伤害致颅骨缺损?“补脑”成必然选择

2019年6月13日，广东深圳一名6岁男童被一处住宅楼突然坠落的玻璃窗砸到，造成急性重型颅脑损伤、弥漫性脑水肿等多种并发症，最终不幸离世。

“很多疾病我们可以逐渐攻克，可是对于意外伤害，谁也无法知道下一秒是否会发生。”关俊文教授介绍道，随着我国机动车保有量逐年增加，交通事故导致的颅脑损伤也越来越多，数据显示，颅脑损伤占全身创伤发生率第2位，但是死残率却是占据了第1位。除了交通意外，颅内出血、颅内肿瘤、大面积脑梗塞等疾病进行开颅手术也会导致颅骨缺损。

面对颅骨缺损，“补脑”成为了患者的必然选择。“失去了颅骨的保护，常规的磕碰都可能引起严重的后果，尤其是儿童安全意识差，一旦意外伤害造成颅脑损伤后，如果不及时修补，对于家长来说，是一秒钟都不能离开孩子的。”南方医科大学珠江医院神经外科中心副主任张旺明表示，较大范围的颅骨缺损，患者因大气压使局部头皮下陷，可能会导致颅内压不平衡、脑组织移位以及大脑半球血流减少和脑脊液循环紊乱，从而引起头痛、眩晕、易激惹、癫痫、无其他原因可解释的不适感和各种精神障碍。

颅脑修复，PEEK材料比钛网更优

想要正常生活，补上缺失的颅骨就是患者唯一的办法。目前在我国临床上常用的修补材料就是钛网，其具有良好的生物相容性，塑形效果较佳，固定操作简单，术后并发症的发生率比较低。然而，钛网作为金属的导电、导热性也给部分患者带来了麻烦。

“曾经就有一位病人在钛网修补半年后出去旅行，7月天气炎热，这位患者戴着帽子在太阳下活动几十分钟后就出现了头痛，第二天右额修补处就出现皮肤烧灼感和水泡。”关俊文教授指出，另一方面，钛网作为金属，修补后患者在以后过安检时都会造成报警，在进行放射性检查时也容易有伪影。临床上，皮肤薄的患者易出现“钛网印迹”效应。

随着生物医学的发展，一种全新的生物材料聚醚醚酮(俗称PEEK)给颅脑修复患者带来了更好的体验。

作为一种人工合成的高分子材料，PEEK在2013年经美国食品药品监督管理局批准可作为骨移植材料上市。相比钛网，PEEK颅骨抗高温，即使在260℃仍可保持性质不变。另外，组织相容性好，化学性质稳定，弹性模量和皮质骨相近，即使受到碰撞也不会出现凹陷或变形，可以很好保护开颅术后患者。PEEK强度高，厚度几乎跟颅骨一样，能够与缺损区精确吻合，还原颅骨原貌，并且无需术中再次塑性，可以缩短手术时间，减少手术风险。

“以前我们想要给患者修复颅脑采用PEEK材料只能从国外定制，从提交申请到从拿到病人的PEEK颅骨，最快也要一个多月，而现在3D技术的壁垒已经被打破，国内像迈普医疗这样的公司可以做到，病人想要拿到定制的PEEK颅骨，最快3天就可以做到了。”关俊文教授表示，目前相比于钛网，PEEK材料在应用中最大的问题就是价格较贵。尽管这样，关俊文教授建议，对于伤口愈合较慢、儿童、严重复杂损伤以及过敏体质的患者来说，最好选择PEEK材料进行修复，获益更大。