“心健康”项目全国巡讲活动落地乐亭县

7月9日，“心健康-溶·会贯通”项目全国巡讲活动在河北省唐山地区乐亭县正式启动。

乐亭县卫健局副局长丰涛、医政科科长魏东民、河北省医科大学第二人民医院心内科主任谷新顺等嘉宾和150余位来自乡镇13家卫生院院长及医务工作者们共同参加了本次会议。

会上，乐亭县医院副院长苏金明和乐亭县卫健局副局长丰涛先后致辞，希望此次全国巡讲项目，把国内的领先诊疗水平带到乐亭，使ST段抬高型急型心肌梗死规范化溶栓治疗在乐亭县基层得到推广落地，从而带动基层心血管治疗和胸痛中心建设水平的整体提升。同时，希望通过培训，让基层医护人员进一步掌握急性心肌梗死的诊断和治疗，令患者在最短的时间内得到救治，缩短院前急救时间、提高对急性心肌梗死的救治能力，造福乐亭县人民群众。

会上，13家乡镇卫生院被授予“乐亭县急性心梗救治项目基层区域救治网络合作单位”。

授牌仪式

会议中，多名专家针对溶栓治疗的并发症、适应症和禁忌症以及如何建立高效的救治网络进行了精彩的讲解，以尽快开通梗死相关血管的治疗原则为核心，使“时间就是心肌，时间就是生命”的理念得到了更好的诠释。