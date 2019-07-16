慢性咽炎病在脾土 试试古人良方

咽喉干痒痛、有异物感、咳嗽不止、扁桃体肿大，慢性咽炎宜冬病夏养

对慢性咽炎久拖不理

或导致炎症下行损伤其他器官

咽喉是人体的重要通道。人从出生开始到现在，每天喝水、吃饭、说话、呼吸全部要经过咽喉。

咽喉上连头部，下连乳腺心肺，起到承上启下的作用，一旦出现问题，说明我们的健康已经受到了威胁。

炎症类的疾病大多都具有一个特点——扩散性。慢性咽炎就是其中一种。

如果我们得了慢性咽炎，久拖不理，可能会出现食欲降低、四肢乏力等现象。

随着炎症的逐渐发展，我们会明显地感觉到喉咙部位出现异物感，咳不出来也咽不下去。

日积月累，炎症甚至会逐渐向下蔓延，进而对呼吸道、肺部等器官造成损伤。而当损伤逐渐加重的时候，就容易出现支气管炎、喉炎、肺炎等问题，危害我们的身体健康。

慢性咽炎病在脾土

古人调理咽炎另辟蹊径

为什么慢性咽炎很难治愈？有的病人，十年的咽炎，吃了大量的消炎类的药，抗菌素、青霉素、头孢类等，仍然反复发作。古代医籍记载咽喉问题，根本原因在于脾胃虚损。《素问》精辟地概括了这一点——“喉咽干燥，病在脾土”。

咽是饮食的通路，其摄食功能的正常发挥有赖于脾的健运；脾为后天之本，其化生的水谷精微和水液向上传输以濡养咽部。脾失健运，咽失濡养，日久即导致慢性咽炎的发生。专家提示咽炎患者，不可急于求成而滥用各种抗生素、激素类药物，极易导致患者的脾胃再次受到损伤。

古人调理慢性咽炎很精妙，可概括为：燥则润之、健脾生津。早在《慈禧光绪医方选议》里，就有关于“雪梨枇杷膏”的古方记载，其配方采用的有枇杷叶、大梨、大枣、莲肉等食材。《本草纲目》中说枇杷叶“止渴下气，利肺气，止吐逆，主上焦热，润五脏”。《本草通玄》中提到梨：“生者清六腑之热，熟者滋五脏之阴”。

中医提醒：

老慢支调养，不要错过这40天

上周五正式入伏，这意味着一年中最热的时节来了。按照传统的算法,伏天会持续一个月，不过今年的伏天长达四十天。

中医有“冬病夏治”的理论，民间也有“夏养三伏”说法。中医认为，哮喘、过敏性鼻炎、慢性咽炎、扁桃体炎、支气管炎等冬天易发作的呼吸道疾病，若能在此时调养，就可以事半功倍。

有些职业，如教师、主持人等，由于经常用嗓，所以患慢性咽炎的比例也很大，常常咳嗽，嗓子不适，总感觉有异物卡在嗓子眼，咽不下、吐不出。这类患者经中医查体，多是咽部充血、扁桃体肿大、咽后壁有滤泡，伴有慢性咽炎或支气管炎，不妨试试上述古人的良方。