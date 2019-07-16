从治病转向“不生病、少生病”

国务院近日印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，国家层面出台《健康中国行动（2019—2030年）》，围绕疾病预防和健康促进两大核心，提出将开展15个重大专项行动，促进以治病为中心向以人民健康为中心转变，努力使群众不生病、少生病。

人均预期寿命达到77岁、主要健康指标总体优于中高收入国家平均水平……党的十八大以来，特别是党的十九大作出实施健康中国战略的重大决策部署后，我国卫生健康事业取得新的显著成绩。

但随着工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，我国居民的生产生活方式和疾病谱不断变化，不健康生活方式较为普遍，由此引起的疾病问题日益突出。

为积极有效应对当前突出健康问题，必须关口前移。权威人士指出，此次健康中国行动坚持预防为主，是对《“健康中国2030”规划纲要》任务目标的细化和落实，体现了两个“突出”——把预防摆在更加突出的位置，突出健康促进和动员倡导，将统筹推进15个重大专项行动，实施疾病预防和健康促进的中长期行动，为全方位全周期保障人民健康、建设健康中国奠定坚实基础。

一些全社会关切的重大健康问题，比如心理健康、中小学生的“小眼镜”“小胖墩”、癌症防控等，都被纳入重大行动的视野中。以健康影响因素、重点人群、重点疾病问题为突破口，每个行动都设计了具体任务和目标，以及个人和家庭、社会、政府的具体职责，让百姓看得懂、记得住。

在健康中国行动提出的到2022年和2030年要实现的总体目标中，心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病的防治成为重要一环。对全民健康素养水平和健康生活方式的考量则贯穿了整个中长期目标。