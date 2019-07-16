急救知识纳入中小学考试这个应该有

近日印发的《健康中国行动（2019—2030年）》明确提出中小学健康促进行动，把学生健康知识、急救知识，特别是心肺复苏纳入考试内容，把健康知识、急救知识的掌握程度和体质健康测试情况作为学校学生评优评先、毕业考核和升学的重要指标。（相关报道见A3版）

有关调查显示，近70%的急救事件都发生在家庭之中，人的心脏停跳4分钟内救治成功率约50%，6分钟内救治成功率约10%，10分钟内救治成功率约1%。如果第一时间进行胸外按压，就会为专业医护人员的到来赢得宝贵时间，极大地提高救治成功率。如果每个家庭中有1-2个成员学会一些急救技能，关键时刻就是救命知识。

今年3月25日，北京市东城区东单体育馆内一名正在打篮球的男子突然倒地，心脏骤停，恰巧同在馆内打羽毛球的6名协和医院的医生看到这一幕，大家一边拨打120，一边展开了抢救，实施了心肺复苏和仪器除颤。大约半小时后男子恢复自主心律，被送往距离最近的同仁医院。这段刷屏的视频曾经温暖了大江南北。

然而，除了医护人员外，目前我国有良好急救知识储备的人并不多。发达国家的急救能力的培训非常普及，法国的急救培训普及率为其总人口的40%，这个数字在德国更是高达80%；在美国，仅接受过心肺复苏技术培训的人数就占总人口的三分之一。而在我国，急救技能普及率百分比仅为个位数。来自国家心血管病中心的数据显示，我国平均每分钟就有1人死于心脏性猝死，而在面对心脏骤停患者时，很多人却不敢救、不会救，以至于白白地失去“黄金”抢救时机，这无疑是值得反思的。

对每个人来讲，危险有时是如此之迫近，生命有时是如此之脆弱。尤其是我国人口老龄化越来越突出，意外伤害、脑卒中、心跳骤停等疾病的发生也越来越年轻化。据急救专家介绍，普通人通过急救技术培训不是一件复杂的事，现有的课程，只需要两三个小时就能掌握，可以考虑把急救技术作为部分行业入职的必修课，就像健康体检一样，或者绑定到驾照考试中。

今年全国“两会”上，多位代表委员呼吁推进急救知识普及教育。如全国人大代表、湖南师范大学教授谢资清建议，在全社会特别是大中学生群体中加强急救知识的普及和培训。笔者认为，除了急救知识培训走进学生课堂，也有必要在公职人员、志愿者队伍中普遍开展急救知识培训，进而，营造“人人学急救、急救为人人”的良好社会氛围。

就此而言，《健康中国行动（2019—2030年）》明确提出将急救知识等纳入中小学考试内容，十分必要，也非常重要。这一政策如何落地？其一，急救知识教育需要各地政府加强组织领导，从财政上支持，从态度上重视，建立一个完整的急救知识教育培训体系，并形成长效制度。其二，卫健、教育部门应当尽快明确中小学急救知识考试标准，配足师资力量，开足开好急救课程。其三，学生通过急救知识考试后，还需定期搞“演练”，防止“过关”后，急救知识因长期不用而生疏，导致急救能力“荒废”。

期盼早日把急救知识纳入中小学考试，将这项重大民心工程持之以恒地抓下去，大力提高我国的急救能力培训普及率。这样，我们周围就会涌现出越来越多的“急救达人”，在关键时刻拯救自己的亲人和他人生命，造福社会。