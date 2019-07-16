三伏天适合煲什么汤？石斛竹荪煲水鸭

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：清热、益胃、生津

推荐人群：一般人群均可，高尿酸人群不宜过多食用。

材料：石斛10g（鲜品加倍）、竹荪干品25g、水鸭1/4只、生姜适量（3~4人量）。

烹调方法：水鸭宰杀清洗干净，切块后汆水去掉血污，石斛及竹荪清洗干净，生姜切片，在锅中放入清水2升，将水鸭、石斛、竹荪、生姜一同放入锅中，武火煲开后改文火继续煲1小时，最后调味食用。

汤品点评：天气炎热，人体津液容易随着汗液丢失，因此夏季需要补充更多的液体，如果小便颜色稍微偏黄，更加说明水分不足了。夏季多喝点清凉的汤水，一方面可以补充液体，另一方面还可以达到一定的食疗效果。夏季很容易出现口干烦渴，食少干呕等不适，而性味甘寒的石斛正好可以清热生津，缓解以上症状；竹荪是一种菌藻类食物，《中华本草》记载其可补气养阴，润肺止咳，清热利湿，据现代药理研究它还具有一定的抗肿瘤作用，可以作为抗肿瘤的辅助食品；水鸭偏凉，可以滋阴益胃，利水消肿，大家多喜欢夏季食用就因其有助于清热利水消肿。石斛、竹荪、水鸭三者结合起来有清热生津之效，由于此汤偏凉，若脾胃虚寒、大便稀烂者不宜过多食用。