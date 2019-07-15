高端美容竟是“三无”骗局

韩国籍美容“专家”在五星级酒店进行专业面诊，注射“高端”美容针剂，本以为从此可以美丽动人，谁曾想，七八千乃至上万元一支的美容针剂，进价才两三百元;雍容华贵的外籍专家，也是“三无产品”，在国外竟是打扫卫生的保洁员。

山西省太原市公安局食药环侦支队近日侦破了这起案件，打掉了一个组织外籍人员，流窜山西、天津、青海等地，为美容客户注射假美容针剂的犯罪团伙。

2018年9月初，民警获知，经常有韩国籍人员出入太原市高档酒店为美容客户注射美容针剂，警方随即成立工作专班。10月份，民警掌握了一条“近期有人组织韩国籍人员在某酒店为客户注射假美容针剂”信息后，立即出击。

经查，2016年10月以来，犯罪嫌疑人玉某平伙同其妻子、犯罪嫌疑人蔡某颖，与犯罪嫌疑人李某、张某琪夫妇密谋后对外宣称，韩国知名整形专家亲自提供微整形服务，将客户邀请到太原市的五星级酒店客房内，由韩国籍犯罪嫌疑人尹某媛为客户非法注射假美容针剂。

其中，犯罪嫌疑人李某负责在太原发展美容客户，玉某平根据李某提供的客户需求安排尹某媛在韩国购进玻尿酸、肉毒素等美容针剂，蔡某颖负责记录并制作客户档案、进行手术现场拍照等。团伙内部约定按照五五分成的比例平分非法收入。

据太原市公安局食药环侦支队副支队长尚华、综合大队长陈鹏等人介绍，他们采取的作案方式有几个特点。首先，犯罪嫌疑人通过微信朋友圈发布美容广告，仅向朋友之间介绍的熟人进行美容注射，方式较为隐蔽。其次，该团伙无固定经营场所，注射场所大多选在较为高端的酒店，约定好时间、地点后利用移动场所的经营环境，迷惑消费者高价消费，在规避执法部门日常监管的同时，也为后期售后维权留下隐患。

该团伙利用大众对韩国美容行业盲目迷信的特点，雇佣非专业的韩国籍涉案人员伪装成整形美容医师，为客户进行面诊、注射。经侦查，年近60岁、装扮得雍容华贵的韩国籍人员尹某媛，此前在韩国首尔某美容院从事美容按摩、卫生保洁等工作，本人并无任何医疗美容资质和经验。

他们所使用的七八千元乃至上万元一支的美容针剂，也是由尹某媛从首尔一家男性泌尿医院，以进价折合人民币二三百元一支的价格购买并携带入境。

多名受害人为这些“三无产品”支付了数万元甚至十余万元的美容费用，结果却换来了一些难以修复的损伤。不少受害人向办案民警反映，她们出现了眼睛红肿、鼻部歪斜、面部化脓、咬肌无力等症状。

警方查明，2016年10月以来，犯罪嫌疑人玉某平、李某安排韩国籍犯罪嫌疑人尹某媛累计向太原美容客户刘某予、冯某莎等60余人注射假美容针剂，非法收入达200余万元。

警方进一步侦查发现，犯罪嫌疑人玉某平、蔡某颖、尹某媛采取同样方式伙同青海省西宁市“代理人员”莫某根、天津市“代理人员”赵某等实施注射假美容针剂的犯罪行为。

2018年10月，警方在青海省西宁市将当地组织者莫某根抓获。2018年11月，警方在天津市将当地组织者张某琪、赵某抓获。2019年4月，警方在内蒙古通辽市将该案在逃人员苏某抓获。

经市场监管部门出具的认定意见，该犯罪团伙使用的注射针剂产品按假药论处。目前，10名犯罪嫌疑人已被移送人民检察院审查起诉。