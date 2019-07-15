专家：六大家庭急救知识误区 

不少家庭对儿童意外伤害的正确急救方法存在误区，根据北京东区儿童医院开展的急救课程家庭急救误区调查显示，鼻出血、烧烫伤、跌倒坠床、惊厥、异物、骨折问题排名前六位。错误的急救方法不仅会延误宝贵的急救时机，还可能造成严重的二次伤害对生命安全造成隐患，如仰头止鼻血的姿势可能会让鼻腔里流出来的血进到喉咙和气管，导致气道阻塞；流到胃里，刺激胃壁，易让孩子呕吐。

北京近千个家庭现场打卡，学习鼻出血急救

7月11号-13日，第七届北京妇女儿童公益服务博览会在京举办，在北京东区儿童医院展位开展的急救小课堂上，近千个家庭通过打卡的方式学习了“鼻出血”的急救知识并获得1个盖章。而作为完成学习的奖励，家庭只要通过学习体验集齐6个章就能获得由北京妇女儿童发展基金会盖章的捐赠证书。家庭每获得1张捐赠证书，北京东区儿童医院就会向新疆巴州地区的40所小学捐赠1套体育物资，北京东区儿童医院将累计捐赠体育物资2940套。

“鼻出血是儿童常见的意外伤害，鼻出血家长有很多误区，比如仰头止血、举手止血、塞纸团等等。”北京东区儿童医院院长何定学介绍，如果血流量过于凶猛，仰头止血可能引发窒息，塞纸团容易引发异物误入进鼻腔，而举手止血没有科学依据显示有利于止血。“正确止血方法是指压止血法，手指紧捏两侧鼻翼，压迫鼻中隔前下部，同时对头颈部进行冰敷，我们希望教会更多家庭这个正确动作，也希望更多家庭参与到急救知识的学习中，当危险来临时能够科学应对。”

“这个活动很有意义，孩子既奉献了爱心又学习到了急救知识，而掌握正确急救知识其实也让自己具备了更多帮助别人的能力。”现场参与活动的家长表示。

线上课程线下活动 家庭健康急救知识“双管齐下”

据了解，东儿版家庭急救课程涵盖了心肺复苏、烧烫伤、鼻出血等十余个主题，家庭健康急救课主要通过两大活动进行线下推广。2017年起，作为北京市妇联“女性 家庭 社会”大讲堂项目的一部分走进社区家庭，每次课程面向25到30个家庭，医务人员现场围绕2到3个主题进行授课，并且通过互动的方式教小朋友和家长掌握正确的意外伤害处理方法。同时，活动会向每一个参与活动的家庭配备一个急救包，在生活中切实提高家庭的健康和安全意识。到目前为止，“女性 家庭 社会”大讲堂项目已走进朝阳、东城、西城三个区县的近50个社区。

2019年开始，北京东区儿童医院又与北京市妇联联合启动了“东儿健康大篷车”项目，走进小区的街心花园、市属公园等户外公共场所，流动的课程进一步扩大了覆盖人群。目前已走进十余座小区和公园。

此外，2018年，北京东区儿童医院与朝阳区十几所小学通过健康实践共同编写了《营在校园，健康平安》读本，并陆续走进了朝阳区12所小学的课堂。健康读本分为营养膳食学问大、均衡营养预防疾病、运动促健康、实用急救技能等四大篇章，亮点之一就是强调家长参与，通过学生自身营养理念、认知水平的提升，带动家庭成员健康素养的全面提升，养成科学的饮食习惯。

今年，医院还成为了朝阳区教委挂牌的朝阳区中小学社会大课堂实践基地，“急救小达人”的课程成为朝阳区全区小学的选修课之一。学校可以选择医院作为实践资源单位进行体验。

为了让家庭健康急救知识普及到更多家庭，北京东区儿童医院也在公众号上开设了线上微课，其中，急救微课堂有关于心肺复苏、鼻出血、烧烫伤、外伤等八个主题的急救微课。

六大急救知识误区都是什么？

孩子流鼻血后仰头、填塞、举手、按压出血部位……这些家长常规操作方式通通是错的！

据了解，鼻出血、烧烫伤、跌倒坠床、惊厥、异物、骨折问题排在急救误区前六位。那正确处理方法应该是怎样的呢？北京东区儿童医院行政院长马岳红进行了解答：

1、发生鼻出血后要采取正确的姿势，应当直立前倾稍微低头，同时捏住鼻中隔5-10分钟，直至不出血，还可以同时用冰袋冷敷前额达到收缩血管减少出血，若出血量大或不止，用塑料袋接住血液，以及擦拭用的纸巾，带到医院就诊。

2、发生烧烫伤后：第一步立即寻找流动水(没有流动水可以用矿泉水)进行冲洗，冲洗时间至少15-20分钟；第二步小心翼翼地脱下衣服，避免强行脱，必要时可以用剪刀减掉衣服；第三步在凉水里浸泡肢体，时间10-20分钟；第四步用干净的纱布或毛巾简单包扎；第五步到医院检查。误区：不能涂抹牙膏等，不能用针挑破水泡，不能强行脱衣服，要先初步降温后再到医院。

3、孩子发生跌倒坠床后，不同部位会出现不同的症状，例如脚踝扭伤肿胀了，要24内给予冷敷，抬高，不要揉；若是轻微擦伤，则用流动水冲洗，碘伏消毒，创口贴或纱布包扎；若头部着地，先到孩子身边观察意识，皮肤起包后用冰块冰敷，注意观察有无呕吐、嗜睡、头疼等，尽快到医院就医，必要时拍片。

4、孩子发热时体温过高易引起惊厥，一旦发生，要立即将孩子平放在床上，解开衣领，头偏向一侧，及时清楚口中分泌物，同时拨打急救电话，不要硬掰肢体，不要往嘴里塞任何东西，不要掐人中、合谷穴或针刺放血，当孩子稍微缓解，立即到医院。必要时可以拍下视频，带到医院看诊。

5、孩子天真活泼，好奇心大，容易把小物件放嘴巴、耳朵、鼻子内，因此发生异物。如果吃进异物，可以正确采用海姆立克法，如果是鼻子、耳朵内异物，先检查，能取出来则取，取不出时立即到医院。日常生活中把危险品远离孩子，预防最重要。

6、一旦骨折或脱臼，先保持制动，用夹板或书本固定患肢，不要自行要复位，立即到医院就诊。预防最重要，在生活、学习和活动中，一定要提醒孩子注意安全，提前做好安全教育措施。