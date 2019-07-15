全民健康时代来临 医院管理者该如何应对？

近年来，“全民健康覆盖”的理念被越来越多的国家所重视。在环境、技术快速变化的当今，如何应对健康领域的巨大挑战，成为医院管理者们必须面对的难题。

中国新一轮医改至今，在推进全民健康覆盖方面取得了很大进展，覆盖全民的医疗体系基本建成。原北京市卫生计生委副主任毛羽在14日于北京举办的2019清华—约翰霍普金斯医疗管理与领导力论坛上表示，在长期且复杂的医改形势下，中国公立医院领导者应对医改相关政策和要求有更加清晰的理解，并付诸更强的执行力。在医药分离、医耗联动、社会办医等医改重点领域发挥更大的作用。

随着信息技术的发展，推进“互联网+医疗健康”也成为中国近年来深化新医改，提升基层医疗服务能力的重要举措。中国已有4000余家二级以上医院普遍提供预约诊疗、检验检测结果查询、移动支付等线上服务。然而，在“互联网+医疗健康”进程中，一些医院“数据围墙”难以突破的问题一直存在。

然而，这个难题在已花费10余年时间，约360亿美元建立电子健康档案的美国同样困扰着管理者。约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院高级副院长Laura Morlock透露，在2008年金融危机后为振兴经济，对全美健康档案进行数字化管理，成为了当时经济复苏计划的一部分。虽然政府随后对建立一个全国性的、具有共通操作性的健康档案系统进行了大额援助，但因为医疗机构害怕失去专有数据和流失患者，不同医院和医疗机构间信息共享存在壁垒。

为打破这些壁垒，Laura Morlock认为，成功的医院管理者应更深入、全面地了解医疗提供者、患者、流程和技术之间的关系，在选择一个更能支持团队合作的医疗管理系统的同时，懂得在为患者提供整合式医疗照护，以及为医生创造更大意义的战略层面上作出决策并发挥领导力。

在“大健康”与“全民健康覆盖”的背景下，约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院院长Ellen J. MacKenzie提出了“首席健康战略师”的概念。她指出，未来的“首席健康战略师”应采取并调整策略，对抗不断变化的导致死亡和伤残的疾病诱因，并制定对社区人群现在以及未来均有效的健康战略；通过医疗机构与公共卫生部门的合作，搭建更加整合且有效的区域医疗卫生体系，保证基于社区服务的可及性；学会采用先进的业务、质控和财务系统，使医院管理更加简洁有效。(完)