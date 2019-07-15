媒体人也是猝死的高危人群 急救专家告诉你这些救命技巧

7月12日，中国记协与人民日报社健康时报共同举办第二期关爱新闻工作者系列健康讲座。北京急救中心知名资深急救专家贾大成现场讲解急救科普知识，来自中央主要新闻单位、全国性行业类媒体、全国性新闻社团等新闻工作者代表百余人参加。

中国记协网 赵丹/摄

我国每年约有54.4万人猝死、70万-75万人因意外伤害死亡，工作压力大、生活不顾不规律、常年在外跑的新闻工作者也是发生猝死及意外伤害的高危人群。

1/4冠心病患者的首发表现是猝死

我国每天猝死1500人，80%以上的心脏骤停都是急性心梗引起的，如果没有及时采取急救措施，患者会在数分钟内内死亡。

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急性心肌梗死、心力衰竭、急性心肌炎、肥厚型心肌病、扩张型心肌病等患者以及各种潜在发生恶性室性心律失常患者都是心脏性猝死的高危人群。

贾大成强调，心脏骤停80%-90%是冠心病导致的，并且1/4的冠心病首发症状是猝死，也就是说很多人都不知道自己已经患有冠心病或者说以前从来还没有经历过冠心病发作就猝死了。

不疼的心梗更危险 年轻人心梗更致命

急性心肌梗死是冠心病的严重类型，是导致猝死的重要原因。我国每年约有100万人心梗，占80%以上的猝死是因急性心梗引起的。但80%~90%的猝死发生在医院以外的各种场合，通常救护车不可能在数分钟内赶到患者身边。对于急性心梗的预防与急救，全民科普显得尤为重要。

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突发心前区或胸后骨剧痛，应首先考虑到是否发生了急性心梗，急性心梗的典型表现是剧烈胸痛，伴有绞窄性、压迫性、紧缩感或烧灼样疼痛，疼痛时间超过30分钟，同时还常常伴有烦躁不安、大汗、恶心呕吐、口唇青紫，休息或含服硝酸甘油不能缓解等。

贾大成提醒，急性心梗还有不典型部位的疼痛，比如上腹部、咽喉部(辛辣感)、下颌部、牙齿疼痛……最危险的是无痛性心梗，通常会出现在糖尿病患者、高龄老人、部分女性身上，患者感觉不到疼痛，但可能出现胸闷、心慌、恶心呕吐、出汗、心律失常等症状，也应高度警惕急性心梗。

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如果年轻人和老人同时心梗，年轻人更危险，因为老人大多已经建立了冠脉的侧支循环，冠脉不通还有旁路，年轻人往往来不及建立侧支循环。

一旦发生或疑似发生了急性心梗，应立即安静休息，同时拨打急救电话120。另外，患者随时可能发生心脏骤停，要随时做好心肺复苏的准备。

心脏骤停 电击除颤是最有效抢救方法

遇见有人晕倒在地，首先应立即判断是否心脏骤停。如果有人突然意识丧失、呼吸停止或喘息样呼吸，应立即做心肺复苏。

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很多人只知道心肺复苏就是电视里演的胸外按压和口对口吹气，而不知道其还包括最关键的电击除颤。超过80%的心脏骤停患者是发生了室颤，而室颤最有效的抢救方法就是心脏电击除颤，并且除颤越早成功率越高，否则几分钟内室颤就可能恶化为心室静止。

“心脏骤停并不意味着死亡，如果能在数分钟内进行正确的抢救，部分患者可望救活。否则患者进入生物学死亡即脑死亡阶段就无法挽救了。”贾大成强调，能否早期完成心脏电击除颤是心肺复苏能否成功最关键的环节。

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非专业人士可以借助AED(自动体外除颤器)为心脏骤停患者进行电击除颤。取得AED，开机后按照语音提示进行操作即可完成除颤，AED的操作简单、安全、有效。而树立急救意识、普及急救知识、安装使用AED，在我国依然任重道远。

这些急救步骤关键时候能救命

为了便于记忆和操作，可以牢记心肺复苏四部曲：判断-呼救-按压-除颤。具体急救步骤有：

1、判断：通过轻拍患者肩部，分别在患者两侧耳边大声呼唤，判断其有无反应，如无反映则为意识丧失；立即用5-10米哦按的时间观察胸部有无起伏，如无起伏则为呼吸停止。如果意识丧失、呼吸停止，即可确认为心脏骤停。

2、呼救：立即拨打急救电话120。

3、按压：立即进行单纯胸外心脏按压。手掌根部置两乳头连线的中点，连续用力快速垂直向下按压，按压深度5-6厘米，频率每分钟100-120次，直按压到取得AED或救护车到达。

4、除颤：①开机后按照语音提示操作。②贴好电极片。③AED自动分析是否需要除颤，如需除颤，AED自动充电。④按下放电建，完成除颤。