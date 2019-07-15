桃子和西瓜同吃会中毒？

西瓜和桃子，是夏季广受大家喜爱的水果。日前有市民遇到了困惑：看到网上消息说，西瓜和桃子同时吃，会引起食物中毒。这种说法是真的吗？

同食西瓜桃子引起的腹泻？

家住九龙坡区杨家坪的市民王茜是一名家庭主妇，她介绍，平时家里的水果都是由她负责采购，时下正是西瓜和桃子的上市季节，她也经常买回来给家人食用。7月12日晚上，一家人吃过晚饭后，她削好冰镇的西瓜、桃子，大家边吃边看电视。可是，当晚儿子和丈夫就身体不适，尤其吃得较多的儿子不仅腹泻，还伴随头晕的症状。

“我打开手机一查，看到网上说西瓜和桃子一起吃会中毒，甚至会丧命，幸好儿子和老公情况都不严重，但我已吓得不轻……”王茜说，记忆中以往也曾给家人同时削过西瓜和桃子，但没出现问题。不过，如今抱着“宁可信其有，不可信其无”的心理，她还是不敢再给家人同吃这两种水果了。

网帖称二者不可同食

针对王茜的说法，记者通过网络搜索发现，的确有一些帖子流传着“西瓜和桃子不能同吃”的说法。

以一则网络截图为例，上面这样写到：最近各地高温持续，很多中暑人群，大家可能忽略了一致命细节，千万记住桃子不能和西瓜一起吃，会产生剧毒，这几天学校有学生中毒，真是惊心动魄。医生说，桃子与西瓜一起服用，会马上丧命。

专家称并无科学依据

就此，记者咨询了九龙坡区市场监管局相关人士。对方称，这其实是一则老的网络谣言，每年夏季，都会有一些人进行传播，但并无科学依据。

这位专业人士表示，桃子和西瓜一起吃，是不会产生毒性和引发致命后果的，但特殊人群却不宜多吃。西瓜属凉性食物，对胃肠道功能较弱的市民来说，冰镇西瓜很容易刺激胃肠道，从而出现腹泻等症状。而桃子，特别是脆桃，尤其不容易消化，对肠胃功能较弱的人而言，吃多了就容易引发消化不良。两者冰镇后，一次性吃得较多，容易引起胃胀、腹泻等。建议成人每天摄入的水果量应控制在200～400克之间。此外，这两种水果甜度较高，糖尿病患者也要注意适量食用。

需要注意的是，一些市民因对桃子过敏，食用后会出现嘴角发红、瘙痒、脱皮，甚至出现红斑等过敏症状。而吃桃子导致人过敏的原因很多，可能是桃毛、果肉或农药残留所致。