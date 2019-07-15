年龄不大掉头发 怎么办？

喜欢听相声的市民大多知晓于谦先生的三大爱好之一是烫头。烫头除有美观的效果，大多数人则是因为头发变少，烫发后会看起蓬松、显得发量更多。

生活中，不少存在少发、脱发的市民会采用生发洗发水、育发液、生发药物、擦生姜、烫头等办法进行补救，但梦想与现实，往往存在差距……

化妆品不良反应逐年上升

7月12日上午，重庆市药监局举行了2018年重庆市化妆品不良反应报告和监测情况通报会。市药监局相关负责人介绍，2018年全市共收到化妆品不良反应报告4396起，较2017年同期增长8.78%。从消费人群看，女性占94.45%，20岁至50岁年龄段占64.74%，中青年女性仍是化妆品消费的主要群体。

从涉及的化妆品类别看，以非特殊用途化妆品为主，占87.67%，其中护肤类占86.48%，其次为美容修饰类和发用类。使用特殊用途化妆品产生不良反应的占12.33%，排名前三的为防晒类、祛斑类和染发类。

从不良反应的临床表现看，初步诊断以化妆品接触性皮炎为主，占85.93%；主要发生部位为面部，占81.64%，其次为头皮和颈部，自觉症状主要是瘙痒、灼热感、紧绷感等。

值得一提的是，这些化妆品来源以商场和网购为主，分别占29.09%和27.34%。其中，网购来源占比呈逐年上升趋势。

脱发少发呈年轻化

参会的重庆市中医院皮肤科主任李德如介绍，随着社会发展，当代年轻人、中年人的工作生活压力逐渐增大以及电子产品的使用增多，都是脱发、少发呈现年轻化的原因。据不完全统计，我国约有20%的人群存在少发、脱发困扰。大家为了恢复发量，可谓想尽了办法，但如果缺乏健康知识病急乱投医，可能适得其反。

李德如介绍，一教师就因发量稀少使用了某品牌的生发洗发水，不仅没有达到生发效果，反而导致头发脱落、头皮长白斑，严重影响了工作、生活，她也将厂家告上法庭。李德如作为鉴定人员出庭参与，虽然最终维权成功，但当事人承受的身心伤害却是难以逆转的。

李德如说，一些生发产品中含有姜的成分，如果市民患有斑秃，是可以采用生姜擦拭头皮以刺激毛发生长的。但如果是脂溢性脱发，使用生姜擦拭头皮或使用含有生姜成份的生发产品，可能反而会加重脱发。而一些市民脱发是因为体内雄性激素过高，这种情况则可以服用抗雄性激素药物进行治疗。

此外，李德如还介绍，某高校学生在烫发时，被理发师使用了顺发剂，加上烫发时夹板拉扯的物理损伤，导致该学生严重脱发。生活中，很多人为了追求美丽时尚烫发、染发，但如果对自己身体状况不够了解，正规产品的染发、烫发产品也可能产生不良反应。

购买育发产品应注意什么

重庆市药监局相关人士介绍，根据我国法律法规，特殊用途化妆品是指宣称育发、染发、烫发、脱毛、美乳、健美、除臭、祛斑（美白）、防晒功效的化妆品，除了特殊用途化妆品，其他的都属于非特殊用途化妆品。因此，提醒市民在购买育发产品时，需要注意包装是否有国妆特字，如果没有，那么该产品不能宣传有育发效果，建议市民谨慎购买。

需要提醒市民的是，若发生疑似化妆品不良反应症状，应立即停止使用，并携带使用过的化妆品及外包装，及时到医院就诊，同时可拨打12331进行反映。