容易被忽视的足踝损伤

健康是促进人的全面发展的必然要求，也是广大人民群众的共同追求。当前，随着人们健康意识不断提升，越来越多人认识到运动的重要性，积极投身到各项运动中。但是，在运动的过程中，很多人由于知识匮乏，盲目追求运动量等，对身体造成了一定损伤。本版特邀专家，讲解生活中容易被忽视的损伤。

俗话说“千里之行，始于足下”，足踝部健康是人类站立和运动的根基，然而，全球约有1/4的人群，正在遭受足踝部疾病带来的不同程度的痛苦。但由于足部疾病症状隐匿，很容易被忽视而延误治疗，从而影响生活质量。

1.大部分足踝疾病都是后天获得

双足被称为人体第二心脏，对人体非常重要。

虽然从体积上来说，足踝只是我们全身很小的一部分，而关节接触的面积相比膝关节或髋关节而言又小了不少，但足踝却承受了我们全身的重量，这必然导致关节局部的压强相比其他大关节更高，也就更容易出现损伤。

足踝是一个极其复杂的结构，包括了足与踝，而足又分前足、中足和后足三部分。一个小小的足踝部分，光是骨骼就涉及到胫骨、腓骨、以及跗骨7块，跖骨5块，趾骨14块，共28块。从关节来看就更加复杂。除了我们大家都知道的踝关节（胫距关节、胫腓关节、距腓关节）之外，还有距跟、距舟、跟骰、楔舟、楔骨间、舟骰及楔骰等跗骨间关节、跗跖关节、跖骨间关节、跖趾关节和趾间关节等。从研究领域内分类，又包括足踝创伤、足病与矫形。需要强调的是，足踝部疾病除先天性因素，如先天性马蹄内翻足、平足症等，大部分都是后天获得的，如踝关节韧带损伤、跟痛症等。

由于足踝部极其复杂的结构，加上每个部位多种类型的疾病，再加上日常生活中承受了我们全身的力量，这些因素就导致我们的足踝更加容易出问题，而且，足踝的问题比较难以治疗。过度运动、外伤等都会引起各种足踝疾病，尤其是踝关节扭伤最为常见，发病率占到运动损伤的40%。可见，足踝疾患是一个大题目，而与人们最息息相关的，却又最容易被人忽视的，就是如何穿鞋。

2.足踝的很多毛病都与穿鞋有关

说起来，人们从学会走路开始就在穿鞋了，难道还不会选鞋么？事实上，大多数人可能并不知道，足踝的很多毛病都与穿鞋有关系。

鞋穿不好，不但很容易造成韧带损伤，而且还容易导致足踝部的很多疾患。很多爱美的女性，经常穿高跟鞋造成脚痛就是一个典型的例子。不同的鞋跟高度，会导致走路时前脚掌的受力不同，鞋跟越高前脚掌的压力就越大，走路时的稳定性就越差，这样一来，就会造成前脚掌疼痛。同时，高跟鞋多数为尖头皮鞋，穿着时挤压到拇趾，容易造成拇趾外翻，进而造成第2～5趾的前脚掌横向足弓下沉，进一步引起前脚掌疼痛。长时间使前足负重过大，还会引发一些足部疾病或者外观的改变，例如跖痛症和趾间神经瘤（Morton病）就与长期穿高跟鞋相关。另外，高跟鞋的鞋跟一般较细，穿着时会降低足踝后部的稳定性，因而也容易造成踝关节扭伤。因此，在生活中，女性朋友们如果非常爱穿高跟鞋的话，建议选择一个低跟且前脚掌的设计稍微宽大一点的高跟鞋。如果能够加强小腿的肌肉力量就更好了，这样有助于增加穿高跟鞋走路的稳定性。

3.平时选鞋应该注意什么

● 运动鞋不能只有一双，要做什么运动穿什么鞋。

虽然大家都知道，运动的时候要穿运动鞋。但是，需要提醒大家的是，没有一种运动鞋能够适合所有的运动。比如打篮球穿的篮球鞋，就要求鞋底厚一点，整体比较平一点，后面的鞋帮子要高一点，防止扭伤和滑倒。在草地上跑步的足球鞋，要求脚踝活动可以更灵活，鞋帮要更低。打网球的地面通常比较硬，这就要求鞋子有防滑缓冲效果。而慢跑则要求稍微轻便一点的慢跑鞋，有减震的气垫。经常运动的人，一定要准备相应运动项目的鞋。

● 要削履适足，不能削足适履。

每个人的长相都不一样，足踝的28块骨头自然也各不相同。可以说，我们几十亿人找不出一样的脚。从大的程度来看，足弓有高低，脚有宽窄胖瘦，都需要在选择鞋子的时候特别注意。比如扁平足的人，负重行走时足部的缓冲程度差，走路多了脚就会疼，因此要尽量选择把足弓垫抬高的鞋。有些人脚趾比较宽，或者有踇外翻的情况，应该选择鞋尖比较宽松的，否则会引起脚趾之间的磨损，长期行走会引起疼痛。另外，体重大的人，在选择鞋的时候，就要选择有弹性的鞋，以减少走路对足底的冲击。

● 老年人选鞋并非越软越好。

老年人随着年龄的增大，足踝部筋膜和韧带也会出现老化，骨骼与关节也会出现退行性改变。相对于年轻人，老年人的足踝就更容易受到损伤，且伤后恢复的速度也会比年轻人慢很多。因此，老年人更应该关注鞋的选择。常见的误区是，老年人喜欢穿软底布鞋，觉得越软越好。事实上，过于软的鞋底，反而不能给足底足够的支撑，同时，过于软的鞋子也不能提供很好的弹力缓冲，这些都会增加足底的损伤。老年人应该选择那些有足够缓冲，弹力好的鞋。直接接触脚面的鞋垫部分，也要求比较柔软和充分贴合脚底。另外，老年人足底血液循环差，就应该选择更为宽松的鞋，要求不仅是试穿的时候没有挤脚、磨脚的情况，在走多路，脚略微肿胀的时候，也不能出现磨脚。

● 好看昂贵的鞋并不一定是适合的鞋。

现代社会，鞋已经不仅仅是一件防寒遮体的工具，更是一种美观的要求，甚至还是身份的象征。有的鞋子价值几千元甚至上万元。但是，需要提醒大家的是，再美的鞋子，如果对你的脚不合适，也不能要。就像很多女性会发现，穿高跟鞋会造成脚痛一样，有些时候，好看昂贵的鞋并不一定是适合的鞋。比如对于外踝韧带损伤的患者，建议穿一些高帮的鞋子。这是因为高一点的鞋帮，能够给踝关节提供稳定，减少崴脚的发生。对于拇外翻的患者，选择鞋子的时候就要尽量减少前足的压力，尽量避免穿着高跟鞋。同样，经常崴脚的女士也要少穿高跟鞋，尤其是鞋跟特别高的那种。因为穿高跟鞋的时候，我们的踝关节是处于“跖屈”的位置，这个位置踝关节相对比较松动，再加上细细的高跟不容易稳定，会加大崴脚的机会。

● 不要等鞋底磨破了再换鞋。

虽然我们提倡艰苦朴素，但是从保护足踝的角度来看，千万不要等鞋底磨破了再换鞋。通过上面的内容，相信大家都已经知道了，每个人的脚都有所不同。一双合适的鞋，是需要与你的脚具有很高的契合度的。当一双鞋的鞋底磨薄了，鞋的形状也就相应发生了变化。这个时候，这双鞋也就不再适合你了，也就需要更换了。生活中我们经常会发现，一双鞋总是某一个部位磨损得比较重。比如有的时候，就是后跟的内侧磨薄了，其他地方都是好好的，这种情况下，很多人都舍不得更换鞋子。但其实，通俗地说，就是这部分磨薄了的鞋底，代替我们的脚承受行走带来的损伤，如果不及时更换，接下来受损伤的就该是我们的脚了。

● 脚痛千万不能忍，及时就医是关键。

足踝部是一个复杂的结构，并不能仅仅依靠选对了鞋就万事大吉。一旦脚出现了疼痛的情况，还是要及时地就诊足踝专科医师。需要了解的是，足踝部的很多疾患需要手术治疗，还有许多足踝部疾患需要规范的康复训练，所以希望大家千万不要大意，以免延误治疗，进而带来严重后果。

（作者：赵峰、焦晨 单位：北京大学第三医院运动医学科）