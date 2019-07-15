三伏天易“疰夏” 中医教你如何养生

天气入伏，闷热难耐的三伏天容易导致人体出汗多、食欲不振、夜不能寐、免疫力下降，人体处于“入不敷出”状态。那么到底该如何把我们的身体调整到一个较好的状态呢?

三伏天湿热易“疰夏”，需及时清补

三伏天可以说是一年中最令人难受的日子。一方面，这是一年中气温最高的日子，酷热难耐；另一方面，这之前正好是梅雨季节雨水不断，致使湿气很重。

“暑湿又多困阻脾胃，就使人出现‘疰夏’现象。”阮式中医针灸第八代传人、主任中医师阮步青表示，“‘疰夏’具体表现为食欲不振、四肢倦怠、口黏乏味等。亚健康和慢性疲劳综合征人群，在三伏天里，这些症状往往有加深的可能。”

除了困滞脾胃，“湿气”还会引发多种疾病。阮步青提醒市民，湿邪入体，起初症状有舌像异常，大便溏稀不成形、皮肤起疹起痘、胸闷乏力、体态困乏等；进一步发展，会出现关节疼痛，体型肥胖；久而久之甚至还会引发脂肪肝、哮喘、高血压、心脑血管等疾病。

那么，在长达40天的三伏里，我们应该怎么调补？

据副主任中医师常红芳介绍，中医有个概念，叫做“清补”。“先清后补，调和阴阳，意思是先把体内的暑、湿等邪气以及毒素、油腻等物质清除，全身经络通畅之后，再补阴补气，全面调理。此外，夏季清补要内外兼修，不仅要内服，还要外敷，外敷指的是三伏贴。两者都需要辩证施药。”

清补养生上品，可选铁皮石斛、灵芝孢子粉

清补的中药有哪些？铁皮石斛和灵芝孢子粉就是其中之一。

铁皮石斛，可以益胃生津，滋阴清热，用于热病津伤，口干烦渴，阴虚火旺。（《中华人民共和国药典》2015年版）；

灵芝孢子粉，可补气安神，健脾益肺。（浙江省2015版《灵芝孢子粉炮制规范》）。中医认为，气是人体生命活动的最基本物质，可以激发各脏腑组织器官的功能，推动血液的循行，以及津液的生成、输布和排泄，进而改善脾的运化功能，帮助体内湿气排出。