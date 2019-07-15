宝宝易过敏，天天吃青菜？

夏天不能随便吹空调、食物小心翼翼地吃……家有过敏儿，爸爸妈妈操碎了心。最让家长揪心的还是过敏性哮喘。南京市儿童医院呼吸科赵德育主任医师昨日为家长支招。

赵德育主任介绍说，过敏性哮喘常在夜间至凌晨发作，宝宝出现咳嗽、胸闷、大口喘气、呼吸急促等症状。宝宝哮喘一发作，一咳一喘牵动着爸妈的心。实际上，过敏宝宝发展为过敏性哮喘历经了几个阶段。宝宝第一次过敏常表现在皮肤上，就是我们常说的湿疹。讲座现场，一位年轻的妈妈告诉记者，她的儿子还未满月脸上长出红疹。妈妈一喝牛奶通过母乳喂养，宝宝红疹发得更厉害。随着年龄的增长，有的宝宝会拉肚子，有的发展到打喷嚏、流鼻涕。

“第二、第三个阶段分别是消化道过敏和鼻子过敏。”皮肤过敏、消化道过敏、鼻子过敏这三次治疗的机会没抓住，过敏宝宝真的发展为过敏性哮喘。赵德育主任提醒说，过敏症状的发展过程提醒家长，过敏应尽早治疗尽早阻断过敏过程。不过宝宝得了过敏性哮喘也别太担心，避免过敏原，尽早接受规范化的治疗，过敏性哮喘是可以控制的，能实现少发作甚至不发作。而脱敏治疗、靶向治疗等方式有望让宝宝彻底告别过敏。

过敏宝宝常常吃得很精细。赵德育主任曾碰到一名患儿，过敏症状比较严重，吃莴苣都会让她“中招”，因为担心过敏家长只给她吃青菜，“孩子瘦得跟豆芽似的。”赵德育主任提醒说，儿科医院通常不主张孩子忌嘴。食物引发哮喘的几率较低，长期忌嘴“挑食”反而会让小朋友的营养跟不上，影响身体发育。

赵德育主任建议，可以用“试吃”的方法，挑出容易让孩子过敏的食物。还有家长三伏天不敢给孩子开空调，赵德育主任介绍说，空调开启后会有大量螨虫随风涌出，诱发孩子过敏。建议定期清洗空调，同时保持室内温差相当，房间之间温差不宜过大。