青少年患“老年病”靠什么化解

在复旦大学附属儿科医院内分泌科一间门诊室，8岁的彬彬听到了一个坏消息：两个月内不能吃冰淇淋、可乐等甜食。医生很严肃地告诉彬彬妈，孩子体重已达56.8千克，肥胖程度为160.8%，属于严重肥胖，B超提示有脂肪肝。少年儿童竟然被“老年病”盯上。一位医生的叙述让记者印象深刻：高血压、糖脂代谢异常、非酒精性脂肪肝等“老年病”，早已写在了青少年甚至儿童的病历本上。（7月9日新华网）

过去好发于老年人的疾病，如今在青少年群体中的发病率越来越高。但这两个年龄段的疾病的发病机理也许存在很大区别。以高血压为例，老年高血压，多是因为随着年龄增长，血管弹性逐渐减弱，难以根据血液对血管壁的压力波动来舒展与收缩，导致血压上升。而青少年罹患高血压病，则多是由肥胖等原因引起。因此，青少年好发“老年病”，要有适合于青少年的防范对策。

从宏观层面来看，“老年病”在青少年当中究竟发病率有多高，不能根据个人感受判断，严谨的流行病学调查必不可少。在此基础之上，才能制订出适合于青少年的疾病预防和控制方案。

从微观层面看，青少年摄入的热量普遍太高，饮食不均衡，缺乏必要的锻炼等，是导致疾病发生的重要原因，预防措施必须围绕这些原因展开。更需指出的是，孩子的身体状态不好，很多问题出在大人身上。喜胖不喜瘦、食用过多反季节瓜果和含激素食品、担心孩子饿着却不担心食物伤人等现象，通常是大人的健康观念出了问题。因此，青少年好发“老年病”，首先应该检讨的是家长。

这种现象还是一个教育问题。锻炼是预防“老年病”青少年化的重要手段，然而当前，孩子们很难抽出足够时间来锻炼，倘若教育部门不化解学生没时间锻炼这道难题，青少年好发“老年病”的趋势就很难扭转。